Darmstadt verliert gegen Mainz und rückt dem Abstieg näher

Darmstadt dürfte für die 2. Bundesliga planen müssen: Beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, dem FSV Mainz , gab es eine Niederlage . Andreas Hanche-Olsen (32.) hatte vor der Pause getroffen, später Brajan Gruda (60.) und Jae-sung Lee gleich doppelt (80., 84.). Mainz siegt 4:0 (1:0) und darf weiter hoffen. Die 'Lilien' bleiben abgeschlagener Tabellenletzter der Fußball - Bundesliga . Bei strahlendem Sonnenschein vor 33.

000 Fans bleiben die Nullfünfer im dritten Spiel in Serie ungeschlagen und festigten mit nun 23 Punkten den Relegationsplatz. Darmstadt hingegen gewann auch im 21. Anlauf nacheinander nicht, sechs Spieltage vor Saisonende rückt der Abstieg des Aufsteigers immer näher. Darmstadt mit früher Torchance Die Partie begann mit einer hochkarätigen Chance des gebürtigen Darmstädters Jonathan Burkardt. Der Mainz-Stürmer, der erstmals in einem Pflichtspiel auf seinen Ex-Klub traf, scheiterte an Lilien-Keeper Marcel Schuhen (5.

