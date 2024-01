Darmstadt erkämpft späten Punktgewinn gegen Eintracht Frankfurt

Darmstadt feierte im Derby gegen Eintracht Frankfurt einen ganz späten Punktgewinn. Nach einer kontrollierten Vorstellung inklusive Zwei-Tore-Vorsprung brachten die Gäste Darmstadt mit zwei Abspielfehlern zurück in die Partie.In das Hessenderby startete Eintracht Frankfurt gleich mal mit einer ersten Druckphase, Schuhen musste bereits nach zwei Minuten einen Reflex auspacken, um den Rückstand zu verhindern.

Danach schaltete die SGE, die im Vergleich zum unverändert antrat, in den Kontrollmodus um und wählte Vorstöße, die meist über die Außen vorgetragen wurden, mit Bedacht. Nkounkou scheiterte nach einem solchen alleine vor Schuhen am Keeper (14.). Von der von Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht geforderten Derbystimmung war in einer recht überschaubaren ersten Hälfte wenig zu sehen. Die Lilien, bei denen im Vergleich zur Hoffenheim-Leihgabe Justvan ebenso wie Comebacker Nürnberger begannen (Kempe und Karic blieben draußen), trauten sich im ersten Durchgang nur selten nach vorn





Douglas will in Frankfurt Börsen-Comeback feiern2023 war definitiv kein besonders aufregendes Jahr, was neue Börsengänge anging. Die Zahl der IPOs (Initial Public Offerings) hielt sich sowohl in Deutschland als auch an den anderen internationalen Kapitalmärkten in Grenzen. Es gab einige gewichtige Gründe für die IPO-Flaute, die schon seit Anfang 2022 anhält: Zuvorderst zu nennen sind die hohen Leitzinsen, die hartnäckige Inflation, die schwächelnde Weltwirtschaft und geopolitische Unsicherheiten im Zuge der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Die Folge war ein schwaches Börsensentiment. Douglas will in Frankfurt Börsen-Comeback feiern. Auch die IPOs von Alibabas-Logistiksparte, Ampere und Circle dürften Beachtung finden. Wagen auch SpaceX/Starlink, OpenAI oder TikTok demnächst den Sprung auf das Börsenparkett?

Traum-Comeback von Sancho! Die BVB-NotenBorussia Dortmund startet mit einem lange Zeit glanzlosen, aber verdienten Sieg bei Aufsteiger Darmstadt 98 ins neue Bundesligajahr. Rückkehrer Jadon Sancho feierte ein Traum-Comeback. Die Noten zum Spiel.

Power Ranking vor dem 17. Spieltag der BundesligaMit neun Spielen in Folge ohne Sieg ist Darmstadt das Team, welches in der Bundesliga aktuell am längsten auf drei Punkte wartet. Seit drei Partien wartet Köln auf einen Sieg. Zwar wartet Mainz seit sechs Spielen auf einen Sieg, der FSV konnte das Jahr 2023 aber doch irgendwie positiv abschließen.

Traumpass Kane, Tor Coman: FC Bayern gewinnt 1:0 gegen ManUnitedDer FC Bayern München gewinnt mit 1:0 gegen Manchester United. Nach der Niederlage gegen Frankfurt scheinen sich die Münchner gefangen zu haben. Die Bayern zeigten eine starke Reaktion und kontrollierten das Spiel.

Empörungswelle in Deutschland: Thierse und Patzelt diskutieren über die Zukunft der DemokratieNach der "Correctiv"-Recherche geht eine Empörungswelle durch Deutschland. Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und Ex-OB von Frankfurt (Oder) Martin Patzelt diskutieren darüber, was daraus für die Demokratie folgt.

Deutscher Darts-Spieler gewinnt gegen Topspieler Dimitri van den BerghDeutscher Darts-Spieler gewinnt überraschend gegen Topspieler Dimitri van den Bergh

