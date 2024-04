Darf der Deckel mit ins Altglas?

Würstchen, Gewürzgurken oder auch Salat-Dressing – viele Lebensmittel gibt es in Gläsern zu kaufen. Die meisten sind lange haltbar und eignen sich so gut für den Vorratsschrank. Kommen sie dann jedoch zum Einsatz, sammelt sich schnell viel Altglas an. Zum Glück stehen an vielen Straßenecken Altglas -Container. Getrennt wird in braunes, grünes und weißes Glas.

Doch was ist mit den Deckeln der Gläser? Dürfen die dort auch eingeworfen werden oder muss man diese separat entsorgen? Philip Heldt ist Umweltexperte der Verbraucherzentrale NRW und erklärt: „Der Deckel kann drauf bleiben. Er wird in den Glas-Recyclingwerken mit einem Magneten herausgefischt und kommt dann ins Metallrecycling.“ Dasselbe gilt für Plastikdeckel, wie zum Beispiel bei Brühe-Gläsern

