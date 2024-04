Danni Büchner entscheidet sich für Lippenpigmentierung

Kult-Auswanderin Danni Büchner hat sich zu einem kleinen Beauty -Upgrade entschieden. Mit 46 Jahren hat Büchner eine Lippenpigmentierung durchführen lassen, um den täglichen Aufwand des Schminken s zu reduzieren. Nun enthüllt sie die konkreten Gründe für die Schönheitsbehandlung und teilt ihre Erfahrungen.

Danni Büchner: Lippen erstrahlen in neuer Farbe Büchner erklärt ihre Entscheidung für das Permanent Make-up mit dem Namen „Sweet Lips“ gegenüber RTL im Interview: „Weil es einfach einfacher ist, vor allem für mich im Sommer keinen Lippenstift mehr auftragen zu müssen.“ Trotz des dauerhaften Make-ups betont Büchner die Flexibilität, die sie behält. Denn solle ihr die Farbe mal nicht mehr gefallen oder ein anderer Farbton modern sein, könne sie immer noch Lippenstift auftragen. Positive Reaktionen auf Danni Büchners Veränderung Von Büchners Familie als auch von ihren Freunden wurde der neue Look positiv aufgenommen

Danni Büchner Lippenpigmentierung Permanent Make-Up Sweet Lips Schminken Beauty-Upgrade

