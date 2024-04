Danilo Petrucci nach Motocross-Unfall: Comeback bei der Superbike-WM

Am 11. April zog sich Danilo Petrucci beim Motocross -Training mehrere Knochenbrüche zu und büßte drei Zähne ein. Mitte Juni will der Ducati-Pilot bei der Superbike-WM in Misano wieder dabei sein.Der beängstigende Crash von Danilo Petrucci passierte am 11. April auf der Motocross -Strecke in Cingoli. «Es war einer der gruseligsten Stürze meines Lebens», erzählte der Italiener.

Zunächst stand für die Ärzte der doppelt gebrochene Kiefer des 33-Jährigen im Fokus, der durch das Einsetzen mehrerer Metallplatten fixiert wurde. Anschließend wurden das gebrochene rechte Schlüsselbein und Schulterblatt operiert und stabilisiert. Auf Zahnersatz muss Petrucci noch eine Weile warten. Inzwischen durfte er das Krankenhaus in Ancona verlassen und wandte sich via Instagram mit einem Video an seine Fans. «Mir geht es fast gut, wie man sehen kann, hat der Kiefer einen schweren Schlag abbekommen», erzählte Danilo. «Leider hat es mir auch einen Nerv im Kiefer durchtrennt, in den nächsten Tagen werde ich mit etwas schiefem Mund lachen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.

«Ich war wirklich verletzt», betonte Petrucci. «Es wird einige Zeit dauern, mich zu erholen. Ich glaube, wir sehen uns in Misano. Ich kann nicht essen, also verliere ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben Gewicht, weil ich nur Flüssigkeiten zu mir nehmen kann. Ich danke allen, die mir geschrieben haben – danke, nochmals vielen Dank.»

Bei den Rennen in Assen am kommenden Wochenende wird der Italiener Nicholas Spinelli im Team Barni Spark Ducati für Petrucci einspringen. Der 22-Jährige ist zweifacher Italienischer Moto3-Champion und gewann mit Barni Ducati die nationale Supersport-Serie.Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Prix. Diesmal: Suzuka, ein fast perfektes Rennen, und warum wir keinen Stress haben.

Danilo Petrucci Motocross Unfall Verletzungen Superbike-WM

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Danilo Petrucci: Sturz beim Motocross, Assen wackeltNach seinem Ausflug zum Autodrom Grobnik (Rijeka) begann sich Danilo Petrucci mit der intensiven Vorbereitung auf das Superbike-Meeting in Assen. Beim Motocross-Training stürzte der Ducati-Pilot schwer.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Horrorsturz: Danilo Petrucci hat es schlimm erwischtDanilo Petrucci hat im Verlauf seiner Karriere schon diverse Stürze und Verletzungen erlitten, aber der Crash des Ducati-Piloten beim Motocross-Training war einer seiner schlimmsten – und er hatte schwerwiegende Folgen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Danilo Petrucci & Jack Miller auch in Thailand starkDie Pramac-Ducati-Piloten Danilo Petrucci und Jack Miller zeigten auch beim MotoGP-Test in Thailand, dass mit ihnen 2018 zu rechnen ist. Petrucci schnappte sich Platz 6, Miller beendete den Testtag auf Platz 7.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Pramac: Danilo Petrucci eröffnet Schule in ItalienDucati-Pilot Danilo Petrucci eröffnete für Sponsor Pramac die «Pramac Village School» in Casole d’Elsa. Ein emotionaler Moment für den MotoGP-Fahrer.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Danilo Petrucci: Absage an Dakar – auch an SBK-WM?Mit MotoGP, Rallye Dakar und MotoAmerica hatte Danilo Petrucci in den vergangenen Monaten keine Langeweile. Dazu die Perspektive, am Meeting der Superbike-WM 2023 in Portimão teilzunehmen. Wie es weitergehen könnte.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Danilo Petrucci (Ducati/12.): «Sah wie ein Idiot aus»Danilo Petrucci brauste als Erster auf die erste Kurve zu, aber dann trennte die Kupplung nicht, er stand quer und musste bis ans Ende des Kiesbetts preschen. Aber er heimste noch 4 wertvolle Punkte ein.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »