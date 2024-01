Daniel Zillmann: Schauspieler und Podcaster

Als Schauspieler arbeitet Daniel Zillmann jeden Tag mit seinem Körper. Und in seinem Fall ist sein Körper sein Markenzeichen. Er schreibt im"Curvy Magazine" sogar eine Kolumne mit dem Titel"My fabulous life as a fat actor". Bei seinem neuen Projekt geht es nicht um Optik. Es geht ums Hören. Denn es handelt sich um einen Podcast.Mit watson spricht der TV- und Kinostar darüber genauso wie über Body Positivity und Fettphobie in der Film- und Fernsehlandschaft.Natürlich gibt es genug Podcasts.

Aber ist doch völlig Wurscht, finde ich. Es gibt ja auch jede Woche neue Filme, neue Bücher, neue Songs. Also kann man auch jede Woche neue Podcasts starten.mit den watson-Highlights des Tages. Nur einmal pro Tag – kein Spam, kein Blabla, nur sieben Links. Versprochen! Du möchtest lieber auf Instagram informiert werden?Was mich schon immer gereizt hat, sind positive Geschichten aus dem Leben von Menschen. Ich will die Aufs und Abs erzählen, mich aber dabei konzentrieren auf die Aufs. Weil ich gemerkt habe: Die letzten Jahre waren so anstrengend für die Gesellschaf





watson_de » / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayern-Star Jamal Musiala verrät seine Top-Favoriten auf den Titel in der Champions LeagueBayern-Star Jamal Musiala gibt seine Favoriten für den Champions-League-Titel preis und wird von den deutschen Fans gefeiert.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Ölpreis-Ausblick: Darum korrigiert Goldman Sachs seine Ölpreis-Prognose für 2024 nach untenGoldman Sachs' Rohstoffexperten haben einen großen Einfluss in Finanzkreisen. Ihre Einschätzungen zur Situation am Ölmarkt sorgt für entsprechend große Aufmerksamkeit - zumal die Analysten kürzlich ihre Ölpreis-Prognose für 2024 merklich gesenkt haben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Gordon Herbert spricht über seine Pläne als BasketballtrainerTeil II des Interviews mit Gordon Herbert (64), dem Mann, der für das Basketball-Wunder von Manila verantwortlich ist – Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Persönlicher Erfahrungsbericht: Das Leben mit einem NeugeborenenEin frischgebackener Vater teilt seine Erfahrungen und Erkenntnisse über das Leben mit einem Neugeborenen.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

Sternzeichen Skorpion: Eigenschaften und BedeutungErfahre mehr über das Sternzeichen Skorpion und seine typischen Eigenschaften.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Dan Campbell und die ungewöhnlichen EntscheidungenEin Kommentar über Dan Campbell und seine ungewöhnlichen Entscheidungen als Head Coach der Detroit Lions

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »