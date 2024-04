Daniel Ricciardo kehrt als Test- und Reservefahrer zu Red Bull zurück

Ein alter Bekannter kehrt in den Schoss der Red Bull -Familie zurück: der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo wird Test- und Reservefahrer beim Weltmeister-Rennstall aus Milton Keynes. Red Bull -Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat ein weiteres Formel-1-Puzzleteilchen an seinen Platz gelegt: Der australische Strahlemann Daniel Ricciardo wird wieder ein Teil der Red Bull -Familie!

Daniel ist auch in die Arbeit von Red Bull Racing eingebunden und steht in der kommenden Saison als Reservist bereit, sollten Max Verstappen oder Sergio Pérez , beziehungweise Nyck de Vries oder Yuki Tsunoda nicht einsatzfähig sein. Seine grössten Formel-1-Erfolge hat der 33-jährige Ricciardo bei Red Bull Racing eingefahren: Nach der Formel-1-Lehre bei HRT und Toro Rosso wurde er zu RBR befördert. Ricciardo bedankte sich schon im ersten Jahr mit drei Siegen und verfestigte seinen Ruf als einer der besten Angreifer im Feld.

