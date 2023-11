Daniel Ricciardo: «Ein anstrengendes Rennen»

«Das Wochenende in Mexiko war von Anfang bis Ende einfach grossartig und ich war wirklich glücklich mit dem Verlauf. Wir hatten ein gutes Auto und ich habe das Beste daraus gemacht. Ich blieb noch ein paar Tage in Mexiko, bevor ich nach São Paulo gekommen bin», erklärt der 34-jährige Australier rückblickend. Und er betont: «In Mexiko lief es besser als erwartet.

Entsprechend zuversichtlich blickt der achtfache GP-Sieger auf das anstehende Kräftemessen in São Paulo: «Ich hoffe, dass wir wieder ein Top-10-Auto haben werden.» Gleichzeitig warnt er: «Es ist aber schwer einzuschätzen, wie die Strecke zu unserem Auto passen wird. Ich glaube, ich habe nicht genug Rennen mit diesem Fahrzeug bestritten, um zu wissen, welche Pisten die besten Pflaster für uns sind.

Über die Strecke in Interlagos sagt Ricciardo: «Interlagos ist eine sehr kurze Strecke, die nicht so viele Kurven umfasst, deshalb musst du am Steuer sicherstellen, dass du alle gut hinbekommst. Denn wenn du einen Fehler machst, kannst du die dabei verlorene Zeit kaum wieder aufholen.»

Der AlphaTauri-Pilot weiss: «Körperlich ist es ein anstrengendes Rennen, vor allem für den Nacken, da wir gegen den Uhrzeigersinn fahren. Du hast das Gefühl, dass du immer nach links lenkst. Ausserdem bietet die Piste wenig Grip, was die Arbeit zusätzlich erschwert.

Und Ricciardo schildert: «Es gibt hier ein paar grossartige Kurven, die offensichtlichen sind die Senna-S-Kurven. Dort kann man überholen. Das Manöver plant man normalerweise schon vorher, und man schaut, was der Vordermann in der vorangegangenen Runde gemacht hat, um zu wissen, ob er eine Lücke lässt oder verteidigen wird.»

