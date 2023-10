Daniel Keilwitz trennt sich von PROsport Performance

Die Zusammenarbeit von Daniel Keilwitz und PROsport Performance im ADAC GT Masters ist vorzeitig beendet. In einer Presseaussendung verkündete Keilwitz die Trennung vom Team aus Wiesemscheid in der Nähe des Nürburgrings. Dort schreibt der 30-Jährige folgendes: «Nach mehrfachem Missachten von Vertragsdetails seitens PROsport Performance hat sich Keilwitz dazu entschlossen, das Engagement zu beenden.

Der Pilot aus Villingen Schwenningen ist für 2019 gerade erst zu PROsport Performance gewechselt. Dort begann er die Saison gemeinsam mit Aston Martin-Werksfahrer Maxime Martin. Das Duo startete mit großen Ambitionen, jedoch stellten sich die erhofften Ergebnisse nicht ein. Beim Saisonauftakt in Oschersleben wurde das Fahrzeug zweimal aus der Wertung genommen (wegen eines nicht aktivierten Feuerlöschers bzw. wegen Überschreitung der Toleranz bei den Ladedruck-Spitzen).

Auch beim Rennwochenende am Red Bull Ring konnten nur einmal Punkte gesammelt werden, durch Platz neun im Sonntagsrennen. Dies war gleichzeitig auch das beste Saisonergebnis. In Zandvoort teilte sich Keilwitz den Aston Martin Vantage GT3 dann nicht mehr mit Martin, sondern mit dem Argentinier Ezequiel Perez Companc. Dabei gab es durch die Plätze 21 und 29 abermals keine Meisterschaftszähler. headtopics.com

Wie es mit Daniel Keilwitz weitergeht, wird er in Kürze bekannt geben. Vor seiner Zeit bei PROsport Performance fuhr er für Callaway Competition in deren GT3-Corvette. Dabei konnte Keilwitz im Jahre 2013 sogar den Titel im ADAC GT Masters einfahren. Mit 22 Laufsiegen ist er zudem Rekordhalter in der Liga der Supersportwagen.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse.

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

IMSA Performance und Matech bei den 24h SpaDrei Wochen vor den 24h von Spa beginnt sich die Nennliste zunehmend zu füllen. IMSA bringt einen Porsche, Matech startet mit zwei Ford GT. Weiterlesen ⮕

Advanced Performance Nexus (APNX): Gewinne ein APNX C1 in ChromaFlair mit Zubehör [Anzeige]Mit Advanced Performance Nexus (APNX) betritt eine neue Marke den Komponentenmarkt. Ein Meilenstein, der von der weltweiten Markteinführung des durchdachten Gaming-Gehäuses APNX C1, Lüftern und einem CPU-Kühlturm begleitet wird. Zum Marktstart verlost APNX ein Paket aus Gehäuse und Zubehör in... Weiterlesen ⮕

Adhoc: Phoenix Mecano Management AG: Phoenix Mecano mit weiterhin starker PerformancePhoenix Mecano Management AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung Phoenix Mecano mit weiterhin starker Performance 26.10.2023 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Weiterlesen ⮕

SSR Performance verlängert Vertrag mit LamborghiniSSR Performance setzt auch zukünftig auf Lamborghini. Nach dem Finale in Hockenheim teilte der Rennstall aus München mit, dass der Vertrag mit dem italienischen Hersteller verlängert wurde. Weiterlesen ⮕

Performance in Cities: Skylines 2: diese Optionen abschaltenSchaffe, schaffe, Städtlebau – es sieht so schön aus im Trailer, aber Cities: Skylines 2 macht sich das Leben zum Release alles andere als leicht. Denn selbst auf High-End-Systemen ruckelt es mitunter. Wir haben alle Einstellungen auf Herz und Nieren überprüft. Weiterlesen ⮕

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am DonnerstagmittagSo bewegt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag. Weiterlesen ⮕