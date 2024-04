Dani Pedrosa gewinnt sein 31. MotoGP-Rennen in Valencia

Auch in seiner zwölften Saison in der MotoGP-Klasse konnte Dani Pedrosa ein Rennen gewinnen – dieser Rekord ist einmalig. In Valencia feierte er auf seiner Repsol-Honda seinen 31. Sieg.Zweiter Sieg in diesem Jahr, die Hälfte der 18 Rennen beendete Dani Pedrosa auf dem Podium. Und weil Valentino Rossi (Movistar Yamaha) in Valencia nur Fünfter wurde, eroberte Pedrosa in der Weltmeisterschaft auf den letzten Metern noch Gesamtrang 4 – zwei Punkte vor dem Italiener.

Pedrosa kreuzte 0,337 sec vor dem Franzosen Johann Zarco aus dem Team Yamaha Tech3 die Ziellinie und gut zehn Sekunden vor dem Dritten, seinem Repsol-Honda-Teamkollegen Marc Márquez. Das entscheidende Manöver gegen Zarco hob sich Pedrosa für die letzte Runde auf. «Wieder zu gewinnen, ist großartig», hielt der 31-fache MotoGP-Sieger fest. «Diese Saison so zu beenden, ist für mich, das Team und alle um mich herum wichtig. Dieses Jahr strauchelte ich in vielen Rennen, heute konnte ich viele Menschen glücklich mache

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

MotoGP-Liveticker Saisonauftakt in Katar: Jetzt das MotoGP-RennenDer MotoGP-Saisonauftakt in Lusail im Liveticker +++ Moto2: Alonso Lopez besiegt Barry Baltus +++ Moto3: David Alonso besiegt Daniel Holgado +++

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Marc Márquez/Dani Pedrosa: Siegchancen in SachsenDie erfolgsverwöhnte Repsol-Honda-Truppe mit Marc Márquez und Dani Pedrosa hat sich auch für den Sachsenring-GP viel vorgenommen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Hört der verletzte Dani Pedrosa auf? Honda dementiertDas Repsol-Honda-Team hofft auf ein baldiges Comeback von Dani Pedrosa, obwohl dessen rechten Schlüsselbein eine Problemzone bleibt.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Trennung: Dani Pedrosa 2015 ohne Mike LeitnerNach zwölf gemeinsamen Jahren trennen sich am Saisonende die Wege von Dani Pedrosa und Crew-Chief Mike Leitner. Eine grosse Überraschung ist es nicht mehr.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Dani Pedrosa (Honda/2.): «Ich kam zu spät an die Box»Sechs Podestplätze im zehn Rennen in diesem Jahr, Dani Pedrosa hält auch in der WM tadellos an der Spitze mit. Aber er fuhr im Rennen zu spät an die Box.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Dani Pedrosa (Honda) nach Sturz und Platz 16 ratlosWas kann Honda-Werkspilot Dani Pedrosa vom 16. Startplatz in Assen erreichen? Der Spanier stürzte im vierten Training und blieb im Qualifying 1 hängen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »