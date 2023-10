Aus dem Landkreis Ravensburg in Oberschwaben stammen aus den letzten 40 Jahren die beiden Langbahn-Weltmeister Gerd und Erik Riss, die Europameister Willi Stauch und Sirg Schützbach, außerdem kommen mir I-Lizenz-Piloten wie Joe Maucher, Fritz Sonntag, Markus Jans, Hermann LeGuin, Günter Blech, Hubert Ludescher, die drei Bacher-Brüder Daniel, Hermann und Ronald, Hans-Jörg Müller, Mark Riss und Marcel Dachs in den Sinn.

«Bei uns gab es früher viele Rennen in Langnau, Bad Waldsee und später in Wolfegg. Ich kann dir nicht sagen, wieso wir so viele gute Fahrer waren», überlegte Daniel Bacher, der 2008 den Marienbad-GP und den ADAC Silberhelm gewann, zweimal in der Deutschen Langbahn-Meisterschaft Dritter wurde (2000 und 2002) und am 8. April seinen 40. Geburtstag feierte.

Als Mitte der 1980er-Jahre so langsam die Schülerklassen begannen, fuhren die Jüngsten auf einer Yamaha PW50, dann ging es weiter auf die 80er-Zweitakt und dann in die J-Lizenz auf eine 500er mit kleinem Vergaser. War das der richtige Weg, oder ist es heute besser mit Viertaktern mit 125 und dann 250 ccm? headtopics.com

Andererseits fuhr man in Skandinavien immer mit 80-ccm-Zeitaktern und sie brachten viele Speedway-Weltstars hervor. Wenn du aus einer kleinen Ortschaft wie Baindt mit 5000 Einwohnern kommst: Ist es eher hilfreich oder hinderlich, wenn es drei schnelle Rennfahrer gibt? Du, dein Bruder Hermann und Sirg Schützbach wart von der 50er-Klasse an Gegner.

