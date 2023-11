Daimler Buses liefert die ersten Serienfahrzeuge des Mercedes-Benz eCitaro G fuel cell an RNV aus

Daimler Buses hat die ersten Serienfahrzeuge des Mercedes-Benz eCitaro G fuel cell an die Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) ausgeliefert. Der RNV ist nicht zum ersten Mal Erstkunde für eine eCitaro-Variante. Zuvor folgten die Batterie-elektrischen Gelenkbusse vom Typ eCitaro G. Und nun wurden die ersten Exemplare des eCitaro G mit Brennstoffzellen-Range-Extender ausgeliefert – bestellt hatte der RNV diese Fahrzeuge übrigens.

Die enge Beziehung zwischen Daimler Buses und dem RNV kommt nicht von ungefähr: Das Bus-Werk in Mannheim ist das Kompetenzzentrum für die Stadtbusse von Daimler Buses – also auch für den eCitaro. Zusätzlich zu den jetzt übergebenen drei Exemplaren soll die Auslieferung weiterer 45 eCitaro-Gelenkbusse mit diesem Antrieb sukzessive bis zur Mitte des Jahres 2025 erfolgen. 40 der insgesamt 48 Fahrzeuge sind für den Linienbetrieb in Mannheim und Heidelberg bestimmt





ElectriveNet » / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

