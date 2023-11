dailyÖL: Rücklauf dürfte Weg öffnen

Zurich erwirbt Mehrheit an indischer Versicherung Kotak Mahindra. BVB siegt gegen Hoffenheim. Disney legt für Rest von Hulu mindestens 8,6 Milliarden Dollar auf den Tisch. Mercedes-Benz kämpft offenbar wegen Batterie-Engpass 2023 mit Umsatz- und Gewinneinbußen. QUALCOMM setzt auf Erholung des Smartphone-Marktes. FMC traut sich mehr zu.

FINANZENNET: dailyÖL: Rücklauf auf neues TiefdailyÖL: Rücklauf auf neues Tief

FinanzenNet

FN_NACHRICHTEN: Jetzt neuer Rücklauf?Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und direkt bis zum 10er-EMA im Tageshoch bei 14.850 Punkten hochziehen. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Mittwoch leicht tiefer im Bereich von 14.840

FN_Nachrichten

BERLINERZEITUNG: Neukölln: Mann wird in Britz auf dem Weg zur U-Bahn geschlagen und verletztEin 33-Jähriger wird von einem Unbekannten angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Als er verneint, wird er von dem Angreifer schwer am Hals verletzt.

berlinerzeitung

FN_NACHRICHTEN: Schwieriger Weg nach oben für den MarktDie FED wird voraussichtlich keine Änderungen an den Zinsen vornehmen, aber Powell könnte auf der Pressekonferenz negative Nachrichten verkünden.

FN_Nachrichten

NTVDE: Turnier 2034 wieder im Winter?: Infantino bereitet Weg für nächste WM-KatastropheSchon die Winter-WM in Katar handelt der FIFA scharfe Kritik ein. Davon unbeirrt ebnet Reizfigur Infantino nun den Weg für das nächste Skandal-Turnier: 2034 wird Saudi-Arabien Ausrichter - für die Menschenrechte im Land laut Human Rights Watch 'eine Katastrophe'. Zudem könnte das Turnier erneut im Winter stattfinden.

ntvde

EXPRESS24: «Masked Singer» geht «Wetten, dass..?» aus dem WegDie Show «Masked Singer» will «Wetten, dass..?» keine Konkurrenz machen. Deswegen wechselt ProSieben den Sendeplatz.

express24