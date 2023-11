dailyAktien: Disney - Es geht nach oben

Zurich erwirbt Mehrheit an indischer Versicherung Kotak Mahindra. BVB siegt gegen Hoffenheim. Disney legt für Rest von Hulu mindestens 8,6 Milliarden Dollar auf den Tisch. Mercedes-Benz kämpft offenbar wegen Batterie-Engpass 2023 mit Umsatz- und Gewinneinbußen. QUALCOMM setzt auf Erholung des Smartphone-Marktes. FMC traut sich mehr zu.

FINANZENNET: NYSE-Wert Walt Disney-Aktie vorbörslich teifer: Disney+ bietet günstigeren Tarif mit Werbung anDer Streamingdienst Disney+ bietet ab sofort auch einen Tarif mit Werbung an, der weniger kostet.

WINFUTURE: Loki bei Disney+: Neuer Trailer stimmt auf das Finale von Staffel 2 einLoki zählt zweifelsfrei zu den erfolgreichsten und zugleich auch beliebtesten Serien, die das Marvel Cinematic Universe (MCU) bislang hervorgebracht hat. Derzeit gibt es bei Disney+ die zweite Staffel zu sehen - ein Trailer stimmt jetzt auf die beiden noch fehlenden Episoden ein.

KINODE: Geheimtipp auf Disney+: Dieser Film aus 2023 ist für Alien-Horror-Fans absolut sehenswertAußerirdische Spannung auf Disney+: Ein jüngerer Horrorstreifen auf dem Streamingdienst verspricht einen Alien-Thriller, wie er im Buche steht...

KINODE: „Star Wars“-Referenz: „Star Trek“-Serie macht sich über Disney und ihre Sci-Fi-Marke lustigNach langjährigen Differenzen zwischen „Star Wars“- und „Star Trek“-Fans äußerte nun eine „Star Trek“-Serie Kritik an „Star..

KINODE: Neu auf Disney+: Alle neuen Filme und Serien im OktoberWas gab es Neues auf Disney+ im Oktober?..

