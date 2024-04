Dagmar Wöhrl: Porträt der Unternehmerin und Investorin in 'Die Höhle der Löwen'

Staffel 15: Es gibt wieder neue Folgen von 'Die Höhle der Löwen'. Hier stellen wir Ihnen Dagmar Wöhrl im Porträt vor - was wissen wir über ihr Alter und ihren Mann ? Dagmar Wöhrl sitzt auch wieder in Staffel 15 von 'Die Höhle der Löwen' als Investorin in der Jury . Hier finden Sie ein Porträt der Unternehmerin .

Wer ist die Nürnberger Unternehmerin, die seit 2017 in der Jury sitzt? Lesen Sie hier ein Porträt über die 69-jährige frühere Bundestagsabgeordnete, parlamentarische Staatssekretärin und 'Miss Germany' von 1977. Eine gewiss nicht alltägliche Kombination. Dagmar Wöhrl wurde am 5. Mai 1954 unter dem Namen Dagmar Gabriele Winkler in Nürnberg geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 1983 schloss sie ihr Studium mit dem ersten, 1987 mit dem zweiten Staatsexamen ab. Anschließend war sie als Anwältin und Unternehmerin tätig

