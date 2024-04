Dachse durchkreuzen Pläne für Zugstrecke

Eigentlich sollte die Zugstrecke zwischen Brilon-Wald und Warburg nach Umbauarbeiten in den kommenden Tagen wieder freigegeben werden. Doch jetzt haben sich Dachse eingenistet und durchkreuzen die Pläne! Dabei fielen Schäden auf einer Länge von zwei Kilometern an den Gleise n auf, die nur auf Dachse zurückzuführen sind. Während der Sperrung hatten sich die kleinen Tierchen ihre Bauten an den Gleise n eingerichtet – aufwendige Tunnelsysteme unter dem Gleisbett gebuddelt.

Auf einer Stecke von elf Kilometern Länge hatten die Tiere den Damm untergraben. Es entstand Millionenschaden. Die Streckensperrung wird noch Jahre andauern. Im aktuellen Fall teilte die Bahn mit: „Wir arbeitet nun unter Hochdruck daran, gemeinsam mit den begleitenden Behörden, Planern und Baufirmen die Reparatur der Strecke auf den Weg zu bringen.“ Ob die Reparaturarbeiten in Warburg genauso lange andauern werden wie in Unna ist bislang unkla

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

