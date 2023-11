Da kann die Cyber Week einpacken: Die Xiaomi Week liefert euch Handys, E-Scooter & Saugroboter zu lächerlichen Preisen!

Nur noch wenige Wochen trennen uns vom Black Friday 2023. Falls ihr das bombastische Schnäppchenspektakel nicht mehr abwarten könnt, hat Saturn im Rahmen derEin Traum-Duo: Xiaomi hat in Zusammenarbeit mit Leica ein Smartphone mit unschlagbaren Fotofeatures erschaffen!

Das Xiaomi 13T zeichnet sich vor allem durch seine hochwertigen Leica-Objektive mit hervorragender Farbtreue aus. Diese werden durch die beiden Leica-exklusiven Fotostile ergänzt:mit besonders satten, kraftvollen Farben Eindruck schindet.eine superflüssige Touch-Bedienung beim Scrollen, Tippen und Gaming garantiert. Durch die hohe Auflösung von 2.712 x 1.

Ein MediaTek Dimensity 8200+-Prozessor liefert die nötige Power für schnelles App-Multitasking und eine reibungslose Gaming-Erfahrung. Dabei stellt ein ausdauernder 5.000 mAh-Akku genügend Energie für bis zu 16 Stunden Videowiedergabe bereit und falls eine Ladepause ansteht, ist der Akku in nur 42 Minuten wieder vollständig aufgeladen.

Wer bremst, gewinnt! Sicherheit hat im Straßenverkehr die absolute Priorität und das gilt auch für den Xiaomi Electric Scooter 4. Eineam Hinterrad sorgt für eine starke Bremswirkung und in Kombination mit dem E-ABS-System am Vorderrad wird der Bremsweg erheblich verkürzt. So könnt ihr stets angemessen auf unvorhergesehene Situationen reagieren.könnt.

