D'Veldensteiner spielen wieder Theater: Neues astrologisches Stück 'Wenn die Sterne lügen'

- Beim Theaterverein D'Veldensteiner Neuhaus-Michelfeld wird's astrologisch! Im November heißt es wieder"Vorhang auf und Bühne frei" für die Mundart-Komödie"Wenn die Sterne lügen" von Toni Lauerer. Damit soll an erfolgreiche Zeiten angeknüpft werden.

Bereits im Juli begannen die Spielleiterinnen Sophia Ferstl und Manuela Gärtner und die zehn Akteure daher mit ihren Proben und befinden sich momentan in der heißen Phase. Die aktuelle Truppe besteht aus gesetzten Größen, die ihr schauspielerisches Können in gewohnter Veldensteiner Manier zum Besten bringen - und jungen Talenten. Besonders stolz ist der Verein, dass zwei "Eigengewächse" aus dem ehemaligen Kindertheater mit von der Partie sind.

Das Stück handelt vom Fuhrunternehmer August Winter, der seine Tochter aus wirtschaftlichen Gründen mit dem etwas "dappigen" Sohn des Kiesgrubenbesitzers Wiesinger verkuppeln will. Die Rechnung hat er aber ohne seine schlaue Tochter gemacht, die an Horoskope und Wahrsagerei glaubt. Die Verkupplungsaktion geht nämlich ordentlich in die Hose, als August versucht, am Schicksal zu drehen und die Sterne zu seinen Gunsten auszulegen. headtopics.com

Gespielt wird dann Anfang November: Am 3., 4., 5. und 10. November in der Grundschule Neuhaus sowie am 17. und 18. November im Pfarrzentrum in Michelfeld. Einlass ist immer ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Achtung: Am Sonntag, 5. November, ist bereits ab 17 Uhr Einlass, Beginn um 18 Uhr.Karten können in Neuhaus am Samstag, 28. Oktober, und in Michelfeld am Sonntag, 29.Oktober, gekauft werden. Die Vorverkaufszeiten sind jeweils von 9 bis 17.30 Uhr.

