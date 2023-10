Cybersecurity-Aktie nach den Zahlen unter Druck

Check Point Software Technologies Ltd. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,07 USD die Analystenschätzungen von 2,02 USD. Der Umsatz lag mit 596 Mio. USD über den Erwartungen von 591,86 Mio. USD (Quelle:). Die Aktie gibt im vorbörslichen Handel um rund 2 % nach. Damit rutscht sie an den EMA200 im Tageschart zurück, hat aber auch ein kleines Doppeltop nach der mehrmonatigen Aufwärtsbewegung aktiviert.

Fazit: Die Reaktion auf die Zahlen im regulären Handel und in den kommenden Tagen sollte abgewartet werden. Zwar wären die Bären jetzt im Vorteil, das Überraschungsmoment liegt aber bei den Bullen. Bereits Anfang Mai kam es zu einer sehr negativen Kursreaktion auf die Zahlen - anschließend startete jedoch ein neuer Aufwärtstrend.

Je komplexer und umfangreicher der weltweite Datenverkehr wird, desto höher sind auch die Anforderungen an Sicherheitssysteme. Denn im Zuge der Digitalisierung nehmen Hackerangriffe und andere Attacken auf IT-Systeme immer mehr zu. Erfahren Sie, welche Aktien von diesem Trend profitieren könnten.

