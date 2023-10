Cyberpunk 2077 erhält umfangreichen Verbesserungs-Patch

, wie in den Patch-Notizen erläutert. Besondere Optimierungen wurden auch für den Phantom Liberty-DLC vorgenommen. Hierzu gehört eine Überarbeitung der Zeitbeschränkungen für Fahrzeugaufträge sowie allgemeine Verbesserungen in Animationen, Beleuchtung, Szenen und Grafikeffekten.Quadra Sport R-7 Vigilante in manchen Fällen nicht auf der AUTOFIXER-Netpagespringen, auf der Müllhalde angezeigt.

, wie die Neubalancierung der Werte einiger Waffen auf Grundlage des Spieler-Feedbacks und die Verbesserung der

Weiterlesen:

GamersDE »

Cyberpunk 2077: Update 2.02 ist jetzt live - Alle Patch NotesDer neue Cyberpunk 2077-Patch wurde bereits Anfang der Woche angekündigt und ist jetzt auf PS5, Xbox Series X/S und PC live. Weiterlesen ⮕

Cyberpunk 2077 Update 2.02 ist live und bringt eine überraschend riesige Patch Note-Liste mitDer neue Cyberpunk 2077-Patch wurde bereits Anfang der Woche angekündigt und ist jetzt auf PS5, Xbox Series X/S und PC live. Weiterlesen ⮕

Cyberpunk 2077: Patch 2.02 ist jetzt da und steckt voller VerbesserungenPatch 2.02 für das Rollenspiel ist frisch erschienen und bringt massenhaft Bugfixes und andere Verbesserungen. Wir haben die Patch Notes für euch. Weiterlesen ⮕

Cyberpunk 2077 schenkt euch jetzt cooles Sturmgewehr - schnappt es euch sofort dank Amazon PrimeWenn ihr Amazon Prime und Cyberpunk 2077: Phantom Liberty besitzt, dann könnt ihr euch jetzt die Pit Bull Power Assault Rifle kostenlos schnappen. Weiterlesen ⮕

Die wohl größte Verschwörungstheorie um Cyberpunk 2077 wird durch Phantom Liberty neu befeuertIm Add-on Phantom Liberty wurden neue Verbindungen zum mysteriösen Mr. Blue Eyes entdeckt. Weiterlesen ⮕

Cyberpunk 2077-Fans finden in Phantom Liberty neuen Hinweis auf den geheimnisvollsten Charakter des SpielsIn Cyberpunk 2077 treibt eine mysteriöse Figur ihr Unwesen, um die sich eine Verschwörung rankt. Jetzt haben Fans auch im DLC Phantom Liberty Hinweise... Weiterlesen ⮕