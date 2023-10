Cyberattacken: So wollen sich Verwaltungen vor Hackern schützen

Auto ummelden? Reisepass abholen? Leistungen beantragen? Das und vieles mehr geht derzeit nicht in Dutzenden NRW-Kommunen. Gerade in Verwaltungen sind Cyberangriffe ein großes Problem.

Ob in Siegen oder Olpe, in Schmallenberg oder Soest, in Witten oder Meschede: In großen Teilen Südwestfalens sind die Stadtverwaltungen derzeit nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Emails kommen nicht an, Telefonleitungen sind blockiert, auch die Homepages vieler Kommunen sind offline.Ursache ist offenbar ein Cyber-Angriff auf den Dienstleister"Südwestfalen-IT", der dort eine Vielzahl an Kommunen betreut.

Das aktuelle Geschehen erinnert an einen Vorfall in Witten vor zwei Jahren. Dort gab es am 17. Oktober 2021 einen massiven Cyber-Angriff auf das Netzwerk der Stadt. Laut Stadtverwaltung"" zurückversetzt worden. Anrufe und Emails kamen nicht an, auf wichtige Daten in der Pass- oder Führerscheinstelle gab es keinen Zugriff, Anliegen und Anträge von Bürgerinnen und Bürgern konnten nicht bearbeitet werden. headtopics.com

Als Folge des Cyber-Angriffs hat man in Witten die Sicherheitsstruktur neu aufgestellt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und auch die lokalen Politikerinnen und Politiker müssen sich nun per"Zwei-Faktor-Authentifizierung" im System der Stadt anmelden, ähnlich, wie man es beim Online-Banking kennt. Zudem habe man eine""Wir haben mehr oder weniger Gräben gezogen wie früher im Mittelalter.

“ Man könne sich das städtische IT-System jetzt wie eine Ansammlung mehrerer Burgen vorstellen, die alle durch Mauern und Gräben geschützt seien."", so Bleske. Und auch die"Firewall" der Stadtverwaltung wurde durch eine deutlich leistungsfähigere ersetzt.Beim Städte- und Gemeindebund NRW beobachtet man Fragen rund um die IT-Sicherheit sehr genau. headtopics.com

