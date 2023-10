Cyberattacke auf Parkhaus-Dienstleister: Hackerangriff ermöglicht Ulmern zwei Tage kostenloses Parken

Ein Hackerangriff hat am Wochenende den Alltag in sieben Ulmer Parkhäusern durcheinander gebracht. Nach Angaben von Klaus Linder, Chef der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft (PBG), traf die Cyberattacke einen externen Dienstleister, der für die automatisierten Systeme in den Parkhäusern zuständig ist. Zwischen 7 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Montag war das Parken in den Häusern demnach kostenlos, Lokalmedien zufolge ging es um mehrere Tausend Parkplätze.

»Wir haben uns entschieden, die Schranken zu öffnen«, sagte PBG-Chef Linder am Montag. Der finanzielle Schaden sei für die PBG händelbar. Ob auch Kundendaten von dem Angriff betroffen sind, ist Linder zufolge noch unklar. Sein Unternehmen habe dazu eine Anfrage an den Dienstleister gestellt. »Hier kommt uns zugute, dass wir noch so analog unterwegs sind«, sagte er. Laut seinen Angaben erfasst die PBG etwa sensible Bankdaten nicht digital.dass der Dienstleister auch für Flughäfen und kommunale Betriebe in anderen Bundesländern tätig sei.

