CSU-Fraktionschef warnt vor Nachlassen der Unterstützung für die Ukraine

Mehr als zwei Jahre nach dem Start des russischen Angriffskrieges hat CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek vor einem Nachlassen der Unterstützung für die Ukraine gewarnt. Er sei beeindruckt, mit welchem Mut und welcher Entschlossenheit die Menschen in der Ukraine gegen die russischen Invasoren und"damit für unsere europäischen Werte und Ideen und auch für unsere Sicherheit kämpften", sagte er am Donnerstag nach seinem Besuch im Kiewer Vorort Butscha der Deutschen Presse-Agentur.

Hier hatte es zu Beginn des Krieges im Frühjahr 2022 brutale Massaker an der Zivilbevölkerung gegeben. Der Krieg sei in einer entscheidenden Phase, der Westen müsse weiter dagegenhalten und schauen, was Russland mache, sagte Holetschek. Auch wenn im Raum Kiew und in der Umgebung schon viele Kriegsschäden repariert werden konnten, gebe es noch viel zu tu

