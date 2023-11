Crypto Whale Pumps Free Signals Service bringt 881% ROI für User Jetzt, wo die Kryptowährung wieder in Schwung kommt, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um auf die besten Alpha-Calls-Kryptosignale auf dem Markt zuzugreifen – mit Crypto Whale Pumps Premium, das am Montag, den 20. November 2023 um 12:00 Uhr UTC eingeführt wird. Der kostenlose Service von Crypto Whale Pumps hat bereits bewiesen, dass er Alpharenditen liefert.

Deshalb ist das Angebot für nur eine Woche von $90 pro Monat oder eine lebenslange Mitgliedschaft für $900 für den Premium-Service ein verlockendes Angebot. Krypto-Signale lassen alles raus. Wenn Calls hartnäckige Fehlkäufe sind, kann ein kurzer Blick auf die Charts dies leicht bestätigen.Die Analyse von Crypto Whale Pumps zeigt, dass es seinen Nutzern eine konstant profitable Trefferquote bietet. Am Montag, den 13., lag die Erfolgsquote der Calls beispielsweise bei 100 %, was einen ROI von +346,71 % ergab. Das ist keine Eintagsflieg

:

FOLLOW_THE_G: Telegram Premium in Deutschland nutzen: Geht das?Die beliebte Messenger-App Telegram ist nicht mehr für alle Nutzer kostenlos. Wer auf bestimmte Funktionen zugreifen möchte, muss ein Telegram-Premium-Abo abschließen. Auch über ein Jahr nach dem Start ist das Abo aber noch nicht überall verfügbar. Auch in Deutschland kann man nicht auf Telegram Premium zugreifen.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

FİLMSTARTS: Dreame L10s Ultra: Premium-Sauger mit Reinigungsstation jetzt günstig erhältlichDer Dreame L10s Ultra gehört zu den besten Saug- und Wischrobotern der Welt. Jetzt gibt es das Premium-Modell inklusive Reinigungsstation bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und Cyberport so günstig wie nie zuvor.

Herkunft: Filmstarts | Weiterlesen »

EAM_MAGAZİN: Lexus präsentiert zwei neue BEV-Fahrzeuge auf der Japan Mobility Show 2023Der japanische Premium-Hersteller Lexus stellt auf der Japan Mobility Show 2023 zwei neue vollelektrische Fahrzeuge vor. Eine Limousine soll 2026 in Serie gehen, während das SUV vorerst nur eine Vision ist. Lexus plant, die Tokyo Motor Show in Lexus umzubenennen und plant, die Premium-Marke von Toyota in Europa anzubieten. Die Marke strebt an, bis spätestens 2035 weltweit vollelektrisch zu sein.

Herkunft: eam_magazin | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: Kommt doch noch John Wick 5?Obwohl Keanu Reeves und Regisseur Chad Stahelski eigentlich einen Schlussstrich ziehen wollten, befindet sich jetzt ein neuer Film in Arbeit.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

BOERSENZEİTUNG: Deutschland kommt nicht voran | Börsen-ZeitungDeutschland kommt nicht voran. Experten zweifeln zwar, ob die Wirtschaft tatsächlich um 0,1% und nicht vielleicht doch stärker im 3. Quartal geschrumpft ist. An den Prognosen für die Jahre 2023 und 2024 halten sie im Konjunkturtableau aber fest. ZEW

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen »

WDRAKTUELL: Tarifverhandlungen: Kommt die Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie?Die erste Tarifsverhandlungswoche der Stahlbranche startet heute in Düsseldorf mit einer historischen Forderung der IG Metall. Die Gewerkschaft fordert für die 68.000 Beschäftigten in Stahlwerken in NRW, Niedersachsen und Bremen eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Es wäre der Einstieg in die Vier-Tage-Woche.

Herkunft: WDRaktuell | Weiterlesen »