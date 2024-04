Cropenergies plant neue Anlage für grünes Ethylacetat in Zeitz

Bis zu 130 Millionen Euro will Cropenergies in die neue Anlage investieren. Es ist nach Unternehmensangaben die erste Anlage für grünes Ethylacetat in Europa. Benutzt wird es auch in Klebstoffen. Zeitz (dpa/sa) - Eine neue Produktionsanlage für nachhaltige Lösungsmittel mit einer Investition ssumme von 120 bis 130 Millionen Euro soll im Chemiepark Zeitz im Burgenlandkreis entstehen.

Es handelt sich nach Angaben des Unternehmens Cropenergies um die erste Anlage für erneuerbares Ethylacetat in Europa. Am Freitag (10.00 Uhr) ist der Spatenstich geplant. Ethylacetat werde verwendet bei der Herstellung flexibler Verpackungen und Beschichtungen, Farben und Klebstoffen sowie in der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und Pharmaindustrie. Derzeit werde Ethylacetat hauptsächlich aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Pro Jahr sollen in der neuen Anlage rund 50.000 Tonnen erneuerbares Ethylacetat hergestellt werden, teilte das Unternehmen mi

