Cristiano Ronaldo glänzt bei Kantersieg von al-Nassr gegen Abha mit fünf Scorer-Punkten in einer Halbzeit. Cristiano Ronaldo hat beim 8:0 (5:0)-Sieg von Al Nassr in der Saudi League gegen den Abha Club eine Halbzeit der Extraklasse hingelegt. Der Superstar erzielte drei Tore (11., 21., 42.) und bereitete die Treffer durch Sadio Mané (33.) und Abdulmajeed Al Sulayhim (44.) vor. In der zweiten Hälfte schraubten Abdulrahman Ghareeb (51.) und Abdulaziz Al Elewai (63., 86.) das Ergebnis in die Höhe.

Ronaldo steht nach der Tor-Gala gegen Abha im Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium bei 65 Hattricks in der Karriere. In der Halbzeit wurde der fünfmalige Weltfußballer von Coach Luís Castro ausgewechselt. Al Nassr liegt nach 26 Spieltagen mit nunmehr 62 Punkten auf Platz zwei der Tabelle, der Abstand auf Branchenprimus Al Hilal (74) ist allerdings gewaltig

