Corsair Virtuoso Pro: Ein modernes PC-Headset mit gutem Klang

Das analoge, offene PC-Headset Corsair Virtuoso Pro vereint einen guten Klang in modernem Gewand, bei dem sich zur UVP von immerhin 199,99 Euro (in der Black Week 2023 aktuellDiese technische Eigenschaft, die einen klanglichen Unterschied macht (größere Bühne, aber auch besser Wahrnehmbare Nebengeräusche und weniger Abschirmung für Dritte im selben Raum) wird durch die luftige Bauweise unterstrichen*) zum ersten Mal aus der Transportschale, die der Hersteller seinem Neuling ebenso beilegt, herausgenommen, fällt sofort die solide Verarbeitung gepaart mit einer guten Materialwahl ins Auge. So weist das Headset eine sinnvolle Kombination aus Metall und Kunststoff auf, die es einerseits hochwertig, aber auch stabil erscheinen lässt. Die Gestaltung wirkt dabei durch leichte Akzente wie die metallenen Abdeckungen an den Seiten elegant, auf ihre eigene Art und Weise jedoch auch wieder dezent.Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern setzt der Hersteller beim Testkandidaten sowohl beim Kopfbügel wie auch bei den Ohrpolstern auf Stoffbezüge, wobei letztere austauschbar sin

:

EUROGAMER_DE: Corsair Virtuoso Pro: Neues kabelgebundenes Headset mit Open-Back-DesignCorsair präsentiert das neue Virtuoso Pro, ein kabelgebundenes Headset mit Open-Back-Design. Das Headset überzeugt mit natürlichen Klängen, hat jedoch auch einige Schwächen. Erfahrt hier mehr!

Herkunft: eurogamer_de | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: So sieht das originale iPhone 15 Pro Max aus - der Bildschirm schließt mit dem Rand ab.theEdmard wurde Opfer eines Betruges, als er sein bestelltes iPhone Pro Max erhielt. Die Box schien äußerlich legitim zu sein, aber beim Öffnen entdeckte er eine Bildschirmschutzfolie.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Bayern führt in Deutschland bei Luxuswagen pro KopfBayern ist nicht nur das Bundesland mit den meisten Luxuswagen pro Kopf, sondern auch mit den Autos mit den meisten PS und den breitesten Reifen. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass Bayern den sogenannten "Luxuswagen-Index" (LWI) mit 2,02 anführt.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

ELECTRİVENET: China nähert sich einer Million New Energy Vehicles pro MonatIn China wurde im vergangenen Monat bei den Verkäufen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden ein weiterer neuer Rekordwert erreicht. Laut Zahlen der CAAM erreichte der Absatz der sogenannten New Energy Vehicles (NEV ) im Oktober rund 956.000 Einheiten.

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen »

RANSPORT: NFL: Die größte Baustelle pro FranchiseWir schauen, wo die größte Baustelle pro Franchise liegt und welche Positionen im Draft verbessert werden sollten.

Herkunft: ransport | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: KTC M27P20 Pro im Test: Günstiger 4K160-Mini-LED-Monitor sticht die Konkurrenz ausMini-LED-Display mit UHD-Auflösung, Local Dimming, 160 Hz, 1.000 cd/m² und FreeSync für weniger als 700 Euro: Der KTC M27P20 Pro liefert ab.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »