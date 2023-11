Corsair stellt die MP700 Pro SSD vor

Corsair lässt auf die MP700 die MP700 Pro folgen. Das „Pro“ steht für noch mehr maximalen Durchsatz beim Lesen und Schreiben, aber auch für einen optional ab Werk montierten Kühler mit Mini-Lüfter. Der Test klärt die Unterschiede zur MP700 und liefert das Duell mit der auf dem Papier gleich schnellen Crucial T700., denn wie diese bietet sie beim sequenziellen Datentransfer das derzeitige Maximum von 12.400 MB/s lesend und 11.800 MB/s schreibend.

Zumindest in dieser Disziplin handelt es sich um die bisher schnellsten SSDs für Verbraucher. Möglich wird dies mit PCIe 5.0 als Schnittstelle, dem passenden Controller und ausreichend schnellem NAND-Flash. Die Kombination aus Phisons E26-Controller mit schnellem 232-Layer-TLC-NAND von Micron kommt bei fast allen bisher erhältlichen PCIe-5.0-SSDs für Konsumenten zum Einsatz. Das ist auch bei der MP700 Pro der Fall. Allerdings ist der Speicher noch etwas schneller als bei der bisherige

:

NTVDE: Pro Tier 350.000 Partikel am Tag: Rädertierchen produzieren Unmengen an NanoplastikDie Natur zersetzt eine weggeworfene Plastikflasche in immer kleinere Teilchen. Gerade solche winzigen Partikel können gefährlich für Lebewesen sein. Einige verwechseln sie mit Nahrung - und erzeugen so selbst unfassbar große Mengen an Nanoplastik, wie ein Forschungsteam herausfindet.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

KINODE: MCU-Rekord: „The Marvels“ kostete mehr als 2,61 Millionen US-Dollar pro MinuteDie Produktionskosten von Filmen hängen natürlich stark von der Länge des entsprechenden Werks ab. Doch der neuste Marvel-Film entpuppt sich..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

NWNEWS: Neue antisemitische Vorfälle - Pro-Palästina-DemosBeleidigungen, ein Angriff und ein Feuer: Erneut kommt es zu wohl antisemitischen Vorkommnissen in Deutschland. Mehr als zehntausend Menschen beteiligen sich an propalästinensischen Demonstrationen.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

EXPRESS24: Xiaomi 13 T Pro Smartphone reduziert: Weitere Xiaomi Smartphones ebenfalls bis -37% Rabatt bei Amazon |Xiaomi 13T Pro jetzt bei Amazon mit 8% Rabatt bestellen. Weitere Xiaomi Rabatt-Highlights in den Amazon-Angeboten sogar bis zu 37% zur UVP reduziert, darunter Xiaomi 13, Xiaomi Redmi Note 12 Pro oder Xiaomi Redmi 10.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

TRANSFERMARKT: 11. Spieltag: Elfmeter-Entscheidung pro Werder zu hart – FCB gewinnt höher, Gladbach niedrigerAm 11. Bundesliga-Spieltag war die WT-Community in drei Szenen anderer Meinung als die Schiedsrichter! 🔽

Herkunft: Transfermarkt | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Warum Kund*innen nach Suchen bei Gelbe Seiten mehr kaufen als nach Google-RecherchenFrankfurt am Main (ots) - - Umfrage unter mehr als 15.000 Verbraucher*innen zeigt: Gewerbliche Suchen über Gelbe Seiten bringen Händlern und Handwerkern im Schnitt 835 Euro pro Kontakt- Mobile und Online-Suchen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »