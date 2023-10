Corsair Platform:6 - Der modulare Schreibtisch für Gamer

Bisher hatte ich nur in Büros vor Ort einen höhenverstellbaren Schreibtisch und war damals schon ziemlich begeistert. Jetzt habe ich auch im Home Office einen solchen Tisch - und bin hin und weg.

Also habe ich einen kleinen Tisch aus dem Schlafzimmer geholt und neben meinen Schreibtisch gestellt. Das kleine Ding ist aber weder schön, noch bietet es wirklich viel Platz, um gemütlich zu zocken. Ich war eher der Meinung, dass wir das mit dem Zocken nebeneinander erstmal vergessen können. Mein Plan war erst, den Platform:6 aufzubauen und dann mal zu schauen, wo wir den Zockerplatz meiner Freundin hin packen.

Jetzt ist er 2,40 Meter breit und meine Freundin und ich haben beide genug Platz, um gemütlich an einem Tisch zu sitzen. Um mit dem Aufbau schnell fertig zu sein, würde ich euch empfehlen, das zu zwei zu erledigen. Das habe ich nämlich nicht gemacht und mehrere Stunden gebraucht. headtopics.com

⛔ Es gibt allerdings auch einen kleinen Nachteil: Manchmal reagiert das Kontroll-Panel für die Höheneinstellung falsch. Ich drücke also manchmal auf den Pfeil nach oben und der Tisch fährt nach unten.

⛔ Das kostet euch aber auch einiges. Würde ich beispielsweise noch den Elgato Multiframe nachbestellen, würde das nochmal 340 Euro kosten.Zusätzlich bietet der Platform:6 (in meinem Fall übrigens das Elevate-Modell) noch eine Hand von Features, die ich hier in aller Kürze aufzählen möchte:In der Mitte der Arbeitsfläche lassen sich Kabel in den Kablkanal unter dem Tisch legen. headtopics.com

Die EU, Palästina und der globale Süden: Der nagende Vorwurf der DoppelmoralDie Uneinigkeit beim EU-Gipfel kostet Europa Einfluss im Nahen Osten und nun auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern.

Messer-Attacke in der Kinderpsychiatrie Regensburg: Opfer schwebt in LebensgefahrNach der Messer-Attacke eines 14-jährigen Patienten in der Kinderpsychiatrie Regensburg schwebt eines der Opfer (7) in akuter Lebensgefahr! Seit Donnerstagvormittag kämpfen die Ärzte um das Leben des siebenjährigen Jungen, der auf einer geschlossenen Station von dem Jugendlichen niedergemetzelt wurde. Ein weiteres Opfer, ein Mitarbeiter (63) der Station, ist inzwischen außer Lebensgefahr. Nach BILD-Informationen wird der 14-Jährige als hochgefährlich eingeschätzt – und ist bereits polizeibekannt. Seit Januar ist der Schüler aus Bayern in der Kinderpsychiatrie des Bezirksklinikums Regensburg untergebracht. Weil er, damals noch 13 Jahre alt und nicht strafmündig, nach Überzeugung der Polizei einen Amoklauf auf seine Schule in der Oberpfalz plante! Er soll sich unter anderem in einschlägigen Chatgruppen „intensiv mit der Planung und Durchführung von schwersten Gewalttaten beschäftigt" haben. Zu diesem Zeitpunkt sei er aber noch nicht strafmündig gewesen. Deshalb wurde er bis zum Donnerstag in der geschlossenen Abteilung der Kinderpsychiatrie untergebracht.Bei dem Angriff am Donnerstag gegen 9.30 Uhr war der siebenjährige Junge (ebenfalls Patient) auf einem Flur in der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung der Klinik mit einem Messer von dem Jugendlichen schwer verletzt worden. Laut Polizei befand sich der Bub am Freitag „in einem äußerst kritischen Zustand"

MOVEit-Sicherheitslücke: Auch Kunden von CCleaner betroffenVon der Sicherheitslücke bei der Datenübertragungssoftware MOVEit sind auch Kundendaten von der Reinigungs-App CCleaner betroffen.

Zurückhaltung in Moskau: RTS schwächelt am MittagDer RTS wagt sich am vierten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

So quält sich Bayern-Star Upamecano in seiner RehaErst ging es drei Meter hin und zurück. Immer wieder wurde der Innenverteidiger vom einen zum anderen roten Hütchen gescheucht. Dann vergrößerte Martinello die Strecke: Der Abstand der Hütchen betrug nun zehn Meter. Wieder musste der Abwehr-Star hin- und herlaufen. Nach den Pendelläufen hing Upamecano total erschöpft über dem Zaun am Trainingsplatz. Kein Wunder nach der Fitness-Qual... Die Einheit bei Martinello war konditionell anspruchsvoll, die Belastung hoch. Am Ende der 45 Minuten pumpte „Upa" noch mal kräftig. Der französische Nationalspieler hatte sich 18 Tage zuvor beim 3:0 im Bundesliga-Heimspiel gegen Freiburg einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Mit den Adduktoren-Problemen und Schmerzen in der Schambein-Region hatte der Topstar schon seit der Länderspielpause im September zu kämpfen. Nach BILD-Informationen wird Upamecano noch rund zwei Wochen brauchen, bis er wieder spielen kann. Bayern will trotz der Abwehr-Not kein Risiko gehen, solange. Neben Upamecano fehlen Thomas Tuchel (50) noch Manuel Neuer (37/soll am Samstag gegen Damrstadt sein Comeback geben – zehn Monate nach Schien- und Wadenbeinbruch beim Skiunfall), Am Mittwoch hatte der Neuzugang (ablösefrei aus Dortmund, erst zwei Kurzeinsätze nach Bündelriss in der Wade in der Vorbereitung) sein Pensum in der Reha noch mal gesteigert