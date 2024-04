Coronakrise stellt Motorrad-GP-Sport auf den Kopf

Die Coronakrise hat den Motorrad-GP-Sport auf den Kopf gestellt. Weniger Rennen, vorläufig keine Zuschauer, nur 1600 Personen im Paddock zugelassen – und viele weitere Vorschriften mussten angepasst werden.

Bei verschiedenen Telefonkonferenzen während des Shutdowns haben sich Mitglieder des Hersteller-Bündnisses MSMA geeinigt, erstens alle 2020-Moto-Bikes auch gleich für 2021 zu homologieren, zweitens den «concession teams» für diese Saison je nach Anzahl der Rennen pro Fahrer zwei Motoren mehr als den Siegerteams (Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati) zuzubilligen. Wenn der Kalender bei 13 MotoGP-Rennen bleibt, werden also fünf beziehungsweise sieben Motoren pro Stammfahrer verheizt werden können. Drittens dürfen die Neueinsteiger Aprilia und KTM (kein Podestplatz in der Saison 2019) mangels Konzessionspunkten (drei für den Sieg, zwei für Platz 2 und 1 für Platz 3) ihre Motoren bis 29. Juni weiterentwickel

