Continental plant tausende Stellenstreichungen

Die Stimmung bei den Autozulieferern ist schlecht. Continental steckt seit längerem in der Krise. Der Konzern um CEO Nikolai Setzer hat Mühe, das Geschäft mit Innenausstattung, Sensoren, Elektronik schwarze Zahlen zu schreiben. Die kränkelnde Autozuliefersparte soll jetzt mit tausenden Stellenstreichungen wieder auf Vordermann gebracht werden.

Ab 2025 soll eine jährliche Kostenentlastung von 400 Millionen Euro im Verwaltungsbereich greifen, wie das Unternehmen im Zuge der Vorlage der Zahlen mitteilte. DER AKTIONÄR sprach mit Finanzvorständin Katja Garcia Vila über den aktuellen Stand und die zukünftige Ausrichtung von Continental. (Teil 2) DER AKTIONÄR: Frau Garcia Vila, wie sehen die Systeme aus – setzen sie dabei auf Radar, Lidar, Kameras? KATJA GARCIA VILA: Als Anbieter für Komplettlösungen haben wir alle relevanten Technologien in unserem Portfolio. Neben leistungsstarken und energieeffizienten Hochleistungsrechnern für assistiertes und automatisiertes Fahren, setzen wir bei der Sensorik auf ein breites Spektru





