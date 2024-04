Containerlabor zur Manuskriptforschung verlässt Deutschland und wird in Indien eingesetzt

Das an der Universität Hamburg entwickelte Containerlabor zur Manuskriptforschung verlässt erstmals Deutschland. In Indien soll es dabei helfen, beschriebene Palmblätter zu untersuchen. Das an der Universität Hamburg entwickelte mobile Containerlabor zur Erforschung wertvoller Manuskripte wird erstmals im Ausland eingesetzt.

Das aus insgesamt sieben Containern bestehende Labor des Exzellenzclusters „Understanding Written Artefacts“ werde am Sonntag auf eine sechswöchige Seereise nach Indien geschickt, teilte die Universität mit. Dort soll es in den kommenden eineinhalb Jahren dabei helfen, kostbare Manuskripte auf Palmblättern zu untersuchen.Nach Angaben der Universität lagern im südindischen Puducherry rund 12 000 unerforschte Manuskripte auf Palmblättern aus dem späten 18. und 19. Jahrhunder

