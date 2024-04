Containerlabor zur Manuskriptforschung verlässt Deutschland und wird in Indien eingesetzt

Das an der Universität Hamburg entwickelte Containerlabor zur Manuskriptforschung verlässt erstmals Deutschland. In Indien soll es dabei helfen, beschriebene Palmblätter zu untersuchen. Das aus insgesamt sieben Containern bestehende Labor des Exzellenzclusters 'Understanding Written Artefacts' wird am Sonntag auf eine sechswöchige Seereise nach Indien geschickt, teilte die Universität am Donnerstag mit.

Dort soll es in den kommenden eineinhalb Jahren dabei helfen, zum Unesco-Weltdokumentenerbe gehörende Palmblattmanuskripte zu untersuchen. Nach Angaben der Universität lagern im südindischen Puducherry rund 12 000 unerforschte Palmblattmanuskripte aus dem späten 18. und 19. Jahrhundert

