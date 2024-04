Computerprobleme beim Spielen von Guild Wars

Hey, Prozessor (CPU): 5800X3D Arbeitsspeicher (RAM): DDR4-3200 G.Skill TridentZ 32Gb Mainboard: Asus Crosshair VII Hero X470 Netzteil: Seasonic Focus Plus Gold 750W Gehäuse: Corsair Obsidian 500D Grafikkarte: Palit 4070 Super Jetstream HDD / SSD: Samsung 860 Evo 500GB, Seagate 2TB Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Gestern sind mit einmal beim zocken (Guild Wars) sehr starke Ruckler oder eher Freezes aufgetreten.

Vorgestern lief alles noch völligst normal, habe auch keinerlei Änderungen am Pc vorgenommen. In dem Zeitraum wenn das Problem auftritt, lässt sich die Maus ganze normal bewegen und der Sound ist auch da. Grafiktreiber hab ich den aktuellen, Bios ist auch aktuallisiert (5404). Da mir in HWInfo die Power Reporting Deviation aufgefallen war, die öfters unter 90% droppt, hatte ich mich diesbezüglich schonmal 'schlau' gelese

