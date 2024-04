Computerbild Tool verursacht Fehlermeldung und Recovery-Prozedur

hi, eine Bekannte meinte unbedingt sie können mit so einem Mist- Computerbild Tool ihre C-Partitionen vergrößern und hat aber keine Ahnung von der Materie. Nun hat sie den Salat.... und das System bootet nur noch in eine Fehlermeldung bzw. in die Recovery-Prozedur . Ich habe es erst direkt auf dem Notebook versucht, aber habe es über diskpart nicht hinbekommen. Das meinte immer, dass die entsprechende Partition nicht aktivierbar sei.

Ich habe die SSD nun ausgebaut und in ein anderes System mit dazu gesteckt . So rein oberflächlich ist noch einiges da, nur zeigt zwar Partition Wizard 89 von 118GB als 'used' an und auch der Win-Explorer auf dem Partitions-Ebene das selbe, aber wenn ich das auf einer Ebene drunter anzeigen lasse, dann sind es nur 3,xxGB. Und ausserdem sind im Windows-Ordner nur logs drin. Macht es dann überhaupt noch Sinn, da weiter rumzumachen? Siehe auch Screenshots.

Computerbild Tool C-Partitionen Fehlermeldung Recovery-Prozedur SSD Windows-Ordner

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ComputerBase / 🏆 27. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nicht Windows Programme stürzen ab nach dem Öffnen ohne FehlermeldungIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Windows neu aufsetzen: Mit einem versteckten Tool spare ich viel Zeit bei der Neuinstallation des SystemsIn Windows 10 und 11 versteckt sich ein Programm, das auch euch extrem hilfreich sein kann.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Elden Ring Build Rechner: Das perfekte Planner-Tool für euren CharakterElden Ring: Launch-Trailer enthüllt – zeigt beängstigend viel

Herkunft: ingame - 🏆 47. / 63 Weiterlesen »

Zertifikate-Suche: Finden Sie leichter Zertifikate mit unserem ToolMit unserem Tool zur Zertifikate-Suche können Sie unsere umfangreiche Zertifikate-Datenbank nach Anlage- und Hebelprodukten durchsuchen. Finden Sie leichter Zertifikate, indem Sie die Suche auf die gewünschte Hauptart einschränken und weitere Kriterien wie Unterart, Basiswert und Währungssicherheit angeben. Verfeinern Sie die Suche nach Art, Strike, Cap, Call/Put und Fälligkeit. Personalisieren Sie die Anzeige der Ergebnisse mit den Kennzahlen 1, 2 und 3.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Zertifikate-Suche: Finden Sie leichter Zertifikate mit unserem ToolMit unserem Tool zur Zertifikate-Suche können Sie unsere umfangreiche Zertifikate-Datenbank nach Anlage- und Hebelprodukten durchsuchen. Finden Sie leichter Zertifikate, indem Sie die Suche auf die gewünschte Hauptart einschränken und weitere Kriterien wie Unterart, Basiswert und Währungssicherheit angeben. Verfeinern Sie die Suche nach Art, Strike, Cap, Call/Put und Fälligkeit. Personalisieren Sie die Anzeige der Ergebnisse mit den Kennzahlen 1, 2 und 3.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Zertifikate-Suche: Finden Sie leichter Zertifikate mit unserem ToolMit unserem Tool zur Zertifikate-Suche können Sie unsere umfangreiche Zertifikate-Datenbank nach Anlage- und Hebelprodukten durchsuchen. Finden Sie leichter Zertifikate, indem Sie die Suche auf die gewünschte Hauptart einschränken und weitere Kriterien wie Unterart, Basiswert und Währungssicherheit angeben. Verfeinern Sie die Suche nach Art, Strike, Cap, Call/Put und Fälligkeit. Personalisieren Sie die Anzeige der Ergebnisse mit den Kennzahlen 1, 2 und 3.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »