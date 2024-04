Comeback des FC Heidenheim gegen den FC Bayern

Der 28. Spieltag der Fußball - Bundesliga stand im Zeichen des Comebacks: Der FC Heidenheim drehte die Partie gegen den FC Bayern und gewann nach 0:2-Rückstand noch 3:2 (0:2). Der 1. FC Köln gab eine Führung in der Nachspielzeit aus der Hand und verlor 1:2 (0:0). Der Tabellenletzte SV Darmstadt 98 ging 0:4 (0:1) beim FSV Mainz 05 unter. Leverkusen siegte in Überzahl 1:0 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach .

Im Tabellenkeller verändert sich dadurch nichts: Mainz liegt weiterhin auf dem Relegationsrang, einen Punkt vor dem FC, der wiederum acht Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Darmstadt hat. Spitzenreiter Leverkusen vergrößert den Abstand auf die Bayern und könnte am kommenden Spieltag bereits als Meister feststehen. Es war das Duell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften, die schon seit Februar auf ein Erfolgserlebnis warten: Bochum hatte fünf Spiele nacheinander nicht gewonnen, die Kölner waren sogar sieben Partien in Folge sieglos geblieben – starteten jedoch schwungvoll in die Partie

Fußball Bundesliga FC Heidenheim FC Bayern 1. FC Köln SV Darmstadt 98 FSV Mainz 05 Leverkusen Borussia Mönchengladbach

