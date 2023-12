Das College Football Playoff steht kurz bevor. Die Halbfinals werden zwischen Michigan und Alabama sowie Washington und Texas ausgetragen. Alabama hat im SEC Championship Game gegen Georgia gezeigt, dass sie immer noch ein Gigant im College Football sind. Obwohl sie gegen Texas und South Florida nicht gut gespielt haben und gegen Auburn ein Wunder benötigten, waren sie gegen Georgia brillant. Alabama hat sich somit verdient für das Halbfinale qualifiziert.





Wie kamen die Bowl Games zu ihren Namen Rose, Sugar, Orange, Peach?Die Namen für die sechs wichtigsten Bowl Games der College-Football-Saison sind verrückt. Erfahren Sie, wie der Rose Bowl zu seinem Namen kam und warum er als 'The Granddaddy of Them All' bezeichnet wird.

NFL am 17. Dezember: Football am Sonntag bei RTL im Free-TV oder Live-Stream sehenIn Woche 15 der NFL-Season gibt es wieder jede Menge Football-Power bei RTL! Insgesamt drei Spiele zeigen wir am 17. Dezember im Free-TV und im Live-Stream!

Peggy Gou - Coverstar von VOGUE Germany im Januar/Februar 2024Peggy Gou ist das Coverstar von VOGUE Germany im Januar/Februar 2024. In einem Interview erzählt sie von ihren Berufswünschen als Kind und ihrer Entwicklung als Künstlerin. Geboren in Südkorea, zog sie als Teenager nach London, um am London College of Fashion zu studieren.

NFL-Ticker: Deutsches Bruder-Duell fällt wegen Verletzung flachIn den USA ist die NFL als eines der großen Sport-Highlights längst etabliert, auch in Deutschland wächst das Interesse an American Football stetig. EXPRESS.de fasst alles rund um die NFL übersichtlich im Ticker zusammen.

Paris: Spitzturm steht wieder auf der Kathedrale Notre-DameVier Jahre nach dem Brand steht der Spitzturm wieder auf der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Die Einweihung ist für Dezember 2024 geplant.

DHB-Kader fürs Heimturnier steht: Mit Helden, Weltmeistern und einer Überraschung zur EMDie deutsche Handball-Nationalmannschaft startet mit einem Rekordspiel in die Heim-EM: Mehr als 50.000 Zuschauer werden beim Auftakt dabei sein. Bundestrainer Alfred Gislason setzt für das Turnier auf eine Handvoll Routiniers und gleich vier U21-Weltmeister.

