Cody Simpson und Emma McKeon küssen sich in der Öffentlichkeit

Cody Simpson (27) und Emma McKeon (29) haben in ihrer Beziehung einen kleinen Meilenstein erreicht. Der Profischwimmer teilte in seiner Instagram-Story einen romantischen Schnappschuss, auf dem zu sehen ist, wie er seine Freundin in einer Bar küsst. Das Paar, das vor Liebe strahlte, gab sich einen leidenschaftlichen Kuss in aller Öffentlichkeit, während es sich tief in die Augen blickte. Cody versah den Schnappschuss mit den Worten: 'Zwei kostbare Jahre mit diesem .

' Cody und Emma machten ihre Beziehung im Juli 2022 öffentlich – drei Monate, nachdem sie begonnen hatten, sich zu daten. Dass es bei den beiden wirklich ernst ist, wurde im vergangenen Jahr deutlich: Sie sind nicht nur zusammengezogen, sondern kauften sich auch gemeinsam ein Haus. Für ihr luxuriöses Anwesen an der australischen Gold Coast sollen die Sportler umgerechnet über eine Million Euro bezahlt haben. Doch damit nicht genug. Cody und Emma sorgten vor wenigen Monaten mit Hochzeitsgerüchten für Aufmerksamkei

