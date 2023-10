CoD MW2: Die 4 besten Waffen mit Setup – Meta im Oktober 2023

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist schon einige Zeit auf dem Markt und befindet sich nun sogar in seiner 6. Season.

Mit den richtigen Aufsätzen könnt ihr nicht nur weite Strecken abdecken, sondern auch im Nahkampf hervorragend Gegner über den Haufen schießen. Das macht diese Gewehre zur Top-Wahl der Spieler. Mit den richtigen Aufsätzen kann das russische Gewehr sogar noch besser auf dem Schlachtfeld punkten, braucht aber etwas mehr Fingerspitzengefühl bei der Rückstoß-Kontrolle.Vaznev ist eine starke MP, die sich mit hoher Treffsicherheit und minimalen Rückstoß auszeichnet. Sie kann auf kurzen und mittleren Distanzen punkten, schreckt jedoch nicht vor Kämpfen auf langen Distanzen zurück. Mit den richtigen Mods erschafft ihr ein wahres Monster.

Was haltet ihr von unserer Liste? Habt ihr gerne Ratschläge oder Setups, die ihr anderen Soldaten ans Herz legt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!CoD MW2 & Warzone: Mid-Season 5 startet heute – Alle Infos in 2 MinutenBuy-to-play headtopics.com

Die STB und die Fennec würde ich hier nicht außer acht lassen. Vor allem die Fennec macht mehr Spaß als die FSS und diese lässt sich so modifizieren, dass man fast durchgehen die Waffe verbessert, ohne sie irgendwo richtig zu verschlechtern.CoD Modern Warfare 2: Wichtige Änderungen schnell erklärt – Mit Gameplay

