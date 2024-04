Coca-Cola und Open X klären über Unterschiede zwischen rPET- und PET-Mehrweg-Flaschen auf

Jeder kennt die dünnwandigen rPET- und die robusteren PET-Mehrweg-Flaschen. Doch was genau ist der Unterschied und welche Variante ist besser für die Umwelt ? Eine Aufklärungskampagne von Coca-Cola und Open X mit Matthias Schweighöfer.In einer von Coca-Cola gemeinsam mit WPP Open X entwickelten Kampagne gibt der Getränkeriese einen interessanten Einblick in die Welt des Recycling s und die verschiedenen PET-Flaschen, die in den Regalen des Handels stehen.

Zwar kennt vermutlich jeder die sehr dünnwandigen, rPET- und die stabileren PET-Mehrweg-Flaschen, aber die genauen Auswirkungen der jeweiligen Umverpackungen für die Umwelt dürften eher weniger bekannt sein. Coca-Cola,, möchte hier für Abhilfe sorgen und hat mit Matthias Schweighöfer ein bekanntes Gesicht für eine Nachhaltigkeitskampagne gewonnen, die auf Social Media, Out-of-Home, digital und in Form eines Audio-Clips bei Spotify ausgespielt wird.

Coca-Cola Open X Rpet PET-Mehrweg-Flaschen Recycling Umwelt Matthias Schweighöfer

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



wuv / 🏆 85. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NYSE-Wert Coca-Cola-Aktie: Coca-Cola zeigt in Q4 weiteres WachstumCoca-Cola ist im vierten Quartal weiter gewachsen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Schon ab April erhältlich: Coca-Cola bringt neues Getränk auf den MarktSteuern haben eine Lenkungsfunktion. So würde eine Zuckersteuer nicht nur Krankheiten verhindern, sondern dem Staat auch Millionen Euro in die Staatskasse spülen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Schon ab April erhältlich: Coca-Cola bringt neues Getränk auf den MarktSteuern haben eine Lenkungsfunktion. So würde eine Zuckersteuer nicht nur Krankheiten verhindern, sondern dem Staat auch Millionen Euro in die Staatskasse spülen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Sie soll auch in Deutschland erhältlich sein: Coca-Cola bringt neue Sorte auf den MarktSteuern haben eine Lenkungsfunktion. So würde eine Zuckersteuer nicht nur Krankheiten verhindern, sondern dem Staat auch Millionen Euro in die Staatskasse spülen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Sie soll auch in Deutschland erhältlich sein: Coca-Cola bringt neue Sorte auf den MarktSteuern haben eine Lenkungsfunktion. So würde eine Zuckersteuer nicht nur Krankheiten verhindern, sondern dem Staat auch Millionen Euro in die Staatskasse spülen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Sie soll auch in Deutschland erhältlich sein: Coca-Cola bringt neue Sorte auf den MarktSteuern haben eine Lenkungsfunktion. So würde eine Zuckersteuer nicht nur Krankheiten verhindern, sondern dem Staat auch Millionen Euro in die Staatskasse spülen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »