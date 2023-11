CMG-Dialog 'Können Medien Mittler zwischen unterschiedlichen Kulturen sein?' in Österreich

Der Wiener Landtagspräsident Ernst Woller erklärte in seiner schriftlichen Ansprache, Medien seien Fenster zur Welt und erweiterten den Erfahrungshorizont. Medien trügen auch dazu bei, Menschen aus anderen Kulturen die Möglichkeit zu geben, sich darzustellen. Der Kulturdialog, der unter anderem über die Medien geführt wird, sei wohl die umfassendste vertrauensbildende Maßnahme, die man sich denken kann.

Die chinesische Botschafterin in Österreich, Qi Mei, sagte, dass das Thema des Dialogs"Können Medien Mittler zwischen unterschiedlichen Kulturen sein?" ein wichtiger Kern des Personal- und Kulturaustauschs sei. Sie sei davon überzeugt, dass ein solcher Austausch die Aufrichtigkeit und Kompatibilität zwischen den beiden Völkern fördern werde.

Sun Yufeng, Mitglied des Executive Committee des European and Latin American Languages Programming Center der CMG, sagte in seiner Rede, dass sich die CMG und ihre österreichischen Partner in den letzten Jahren als Modell für die chinesisch-österreichische Medienkooperation und den kulturellen Austausch immer mehr angenähert hätten und die Zusammenarbeit immer weiter vertieft und ausgeweitet werde.

Christian Jungwirth, Geschäftsführer des OKTO Community TV, betonte in seiner Rede die soziale Verantwortung der Medien. Er sagte, dass die Medien mehr soziale Verantwortung übernehmen sollten, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Ländern und Zivilisationen zu fördern, anstatt mehr Konflikte und Unterschiede zu schaffen.

