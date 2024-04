Clint Eastwoods erfolgreichster Film heute im TV

Clint Eastwood s erfolgreichsten Film gibt es heute im TV, aber das war noch nicht alles. Insgesamt warten über 4 Stunden harter Realismus und Krieg auf euch. Wer auf kernige Männer mit Bärten und Flecktarn steht, kommt am heutigen Freitag voll und ganz auf seine oder ihre Kosten. Im Fernsehen laufen mit) soll als US Navy SEAL-Scharfschütze über 160 Menschen erschossen haben. Dafür wird er groß als Held gefeiert, ihm selbst geht es damit aber zunehmend weniger gut.

Er, auch als er nicht mehr im Irak, sondern längst wieder zu Hause ist. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit.) soll in Afghanistan eigentlich einen Terroristenanführer umbringen. Dabei geraten sie allerdings in einen Hinterhalt, als sie auf einen alten Mann und mehrere Kinder statt auf den Terroristen treffe

Clint Eastwood Film TV Krieg Realismus Navy SEAL Afghanistan Terrorist

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



moviepilot / 🏆 99. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Am Freitag im TV: Der größte Kino-Hit von Clint Eastwood, der aber für Kontroversen sorgteDer Film spielte mehr als doppelt so viel ein wie das zweiterfolgreichste Werk in Clint Eastwoods langer Karriere als Regisseur...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Ich wollte mich übergeben“: Clint Eastwoods Tochter ging mit 42 Jahren vollständig in den Ruhestand und dann wollte ihr Vater, dass sie zurückkehrtEinige Kinder von Clint Eastwood hat es auch ins Hollywood-Geschäft gezogen. Die Tochter des Stars wollte ihre Karriere vor der Kamera eigentlich vor Jahren beenden, doch für ihren Vater kehrte sie nochmal zurück.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

– Ein Kult-Film aus den 70ern ist für Quentin Tarantino der großartigste Film aller ZeitenFür den legendären Regisseur Quentin Tarantino gibt es keinen besseren Film als Spielbergs Thriller-Klassiker Der weiße Hai.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

„Der wichtigste Film des Jahres“: Phänomenale Reaktionen zum neuen Film vom „Ex Machina“-SchöpferAuf dem SXSW hat „Civil War“ von Alex Garland seine Weltpremiere gefeiert. Und die ersten Reaktionen fallen unfassbar überwältigend aus...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

B-Film „Bad Ass“ überraschend in den Top 10 der Amazon-Film-ChartsDer B-Actionfilm „Bad Ass“ hat es überraschend in die Top 10 der Amazon-Film-Charts geschafft, obwohl er in der Vergangenheit schlechte Bewertungen erhielt. Die Frage, warum der Film aktuell so erfolgreich ist, kann nur beantwortet werden, indem man ihn selbst bei Prime Video ansieht.

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Nike spendiert insgesamt rund 800 Millionen Euro​ für den DFBGanz unerwartet kommt der Vertrag zwischen DFB und Nike wegen der Fußballnationalmannschaft nicht. Die Amerikaner waren schon 2007 sehr interessiert an dem Prestigevertrag. Nun rutscht die Aktie von Adidas zeitweise etwas ab - der viel größere Wettbewerber ist an der Börse dreimal soviel wert.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »