Mit den Clanoberhäuptern direkt ins Gespräch gehen? So machen es die Schweden. Auch ein Modell für NRW? Ein internationaler Kongress soll neue Impulse in der Bekämpfung der Clankriminalität bringen.Clankriminalität - ein Thema, das die Landesregierung seit Jahren vor sich her treibt. Es geht um Geldwäsche, Sozialhilfebetrug, Raub, Steuerhinterziehung, Erpressung, Zwangsarbeit und schwerer Körperverletzung.

Im Juni schien die Lage in NRW eine neue Dimension zu erreichen: Tagelang hielten Massenschlägereien zwischen Libanesen und Syrern die Polizei im Ruhrgebiet in Atem. Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach angesichts der beteiligten Syrer von einer"nach Düsseldorf geladen. Experten unter anderem aus den Niederlanden und Schweden, aber auch von der Fahndungsbehörde Europol berichteten, wie man andernorts mit dem Problem umgeht.

Zwischen 2014 und 2021 haben sie sich allein über 450.000 Euro an Sozialhilfeleistungen erschlichen. Die Ermittlungen laufen bereits seit 2019. 2021 hatte die Polizei dann zugeschlagen und die Villa gestürmt und durchsucht. Dabei war sie auf scharfe Schusswaffen und 360.000 Euro Bargeld gestoßen.", heißt es beim Innenministerium. Im Jahr 2022 seien im Rahmen von 615 Razzien über 1. headtopics.com

