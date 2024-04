Citroën Racing und FIA geben Rallye-Kalender für 2015 bekannt

Citroën Racing und FIA haben einen sieben Rallyes umfassenden Kalender für 2015 (gegenüber sechs 2014) bekannt gegeben, von denen die Fahrer sechs für die Gesamtwertung zählende Events auswählen müssen. Dieser muss allerdings noch vom Weltrat am 3. Dezember abgesegnet werden. Der europäische Kalender beinhaltet vier Rallyes auf Schotter, zwei auf Asphalt und eine auf gemischtem Untergrund, um den Charakter der regulären Rallye-WM wiederzuspiegeln.

Die Rallye Deutschland wurde gestrichen, während Monte Carlo und Spanien neu sind. Die Piloten, die unter 28 Jahre alt sein müssen, werden wieder einen Citroen DS3 R3 Auto fahren, das mit der aktuell zugelassenen MAX-Ausstattung ausgerüstet ist. Der Sieger erhält ein sechs Rallyes in Europa umfassendes Programm in einem DS3 R5 bei der FIA WRC2 Meisterschaft 2016. Junioren-Meister wurden zum Beispiel Sébastien Loeb (2001), Dani Sordo (2005), Sébastien Ogier (2008) und Martin Prokop (2009

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Verkaufte Zukunft“ von Jens Beckert: Die absurden Antworten, die wir auf die Klimakrise gebenDer Kölner Soziologe Jens Beckert untersucht, warum wir im Sinne des Planeten nicht effektiver handeln – obwohl wir eigentlich längst wissen, was zu tun wäre.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Nintendo Switch: Release-Kalender zeigt die Highlights des Jahres 2024Von wegen Spieleflaute, auch im achten Jahr verspricht die Nintendo Switch viele Highlights, auf die wir uns noch im laufenden Jahr freuen können.…

Herkunft: ntower_de - 🏆 60. / 61 Weiterlesen »

Sommerpause: Was machen wo die Citroen-Piloten?In der Rallye-Weltmeisterschaft hat die zweimonatige Sommerpause begonnen, sie endet mit dem neunten Lauf am ersten August-Wochenende in Finnland, was aber machen die Stars in dieser Zeit?

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

24h Series mit neuem Kalender für die Saison 2020Erstmals seit 2016 fährt die 24h Series wieder auf dem Circuit Zandvoort. Die Strecke wurde für 2020 bekanntlich an diversen Stellen umgebaut. Der Termin für die 24h Dubai im Jahre 2021 steht nun ebenfalls bereits fest.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Neuer Kalender für die Superbike-WM 2020 auf dem WegWie von SPEEDWEEK.com am 19. März berichtet, werden die Superbike-WM-Events in Assen, Imola und Aragon verschoben. Der erste neue Termin wurde jetzt festgelegt, weitere Änderungen folgen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

100-jähriger Kalender mit Wetter-Prognose für die Eisheiligen: Frost und Schnee?Der 100-jährige Kalender ist ein pragmatischer Kalender zur Wetterbestimmung. Mauritius Knauer erstellte den 100-jährigen Kalender im 17. Jahrhundert. Ziel von Knauer war es, den Bauern und Mönchen eine Möglichkeit zur besseren Wettervorhersage zu geben.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »