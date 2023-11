Citroën peilt siebten Schottersieg an

Das finnische Bollwerk wurde in den letzten drei Jahren von den Einheimischen erfolgreich verteidigt. Im Vorjahr verpasste Ogier um zehn Sekunden hinter dem Ford-Piloten Jari-Matti Latvala und 16 Sekunden vor Loeb den Sieg auf der finnischen Achterbahn auf den Schotterpisten in den Wäldern rund um Jyväskylä.

Die beiden Werkspiloten sind nun für den nächsten Sieg bereit. «Wir sind für den Kampf gegen die hoch motivierten Rivalen, die ihr Territorium verteidigen möchten, bereit», lautet die Parole des Titelverteidigers Loeb. «Der Titelgewinn am Ende der Saison bleibt weiter unser Hauptziel. Der Sieg in Finnland ist nicht unsere «alles-oder-nichts-Perspektive». Wir werden aber dennoch dort hart kämpfen.

Loeb muss aber auch seinen immer stärker werdenden Teamgefährten Ogier, der den letzten WM-Lauf in Griechenland gewonnen hat, stark im Auge behalten. Der zweite Platz von Ogier im Vorjahr dürfte dem 65-fachen Rekordsieger Warnung genug sein. «Ich versuche schon auf der ersten Prüfung den richtigen Speed zu finden», sagte Ogier, der in sieben Rallyes 124 Punkte einfahren konnte. «Wir müssen das Möglichste an Punkten hier holen.

