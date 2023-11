Cities: Skylines II - Entwickler konzentrieren sich auf Performance-Probleme und Bugfixes

Nach dem Release von Cities: Skylines II am 24. Oktober und einer Reihe erster Updates nimmt der Entwickler Colossal Order jetzt das Tempo für neue Aktualisierungen raus, um sich den größeren Performance-Problemen, Bugs, dem Editor und wichtigen Spielmechaniken zu widmen. Auf Erweiterungen muss man zudem etwas länger warten. In den letzten Wochen sei mit hohem Tempo an Performance-Verbesserungen und Bugfixes gearbeitet worden, seit 16. November steht zudem derbereit.

Für den nächsten Patch gebe es noch keinen Termin, weil dieser weitere Leistungsverbesserungen enthalte, die man inkludieren möchte. Allgemein wolle man sich auf die größeren Herausforderungen konzentrieren. Dabei wollen die Entwickler fehlende LODs hinzufügen und die bisherigen optimieren, um die GPU-Leistung zu verbessern. Dafür werde unter Umständen mehr als ein Patch benötigt, aber die ersten Optimierungen sollen alsbald ausgeliefert werden





Cities Skylines 2: Fans hoffen auf kurzfristige Patches, erstes Statement der Entwickler vertröstetWann erscheint der nächste große Patch für die Städtebausimulation? Fans hoffen auf einen schnellen Release und die Entwickler haben reagiert.

Performance in Cities: Skylines 2: diese Optionen abschaltenSchaffe, schaffe, Städtlebau – es sieht so schön aus im Trailer, aber Cities: Skylines 2 macht sich das Leben zum Release alles andere als leicht. Denn selbst auf High-End-Systemen ruckelt es mitunter. Wir haben alle Einstellungen auf Herz und Nieren überprüft.

Cities: Skylines 2 - Enttäuschende Performance und Macken der SimulationIm Podcast diskutieren Micha und Martin über die Enttäuschungen von Cities: Skylines 2, wie die schlechte Performance und die Macken der Simulation. Trotzdem gibt es auch positive Aspekte und Fortschritte im Vergleich zum Vorgänger.

Cities: Skylines 2 - Enttäuschende Performance, aber dennoch spielenswertIm Podcast diskutieren Micha und Martin über die Enttäuschungen und positiven Aspekte von Cities: Skylines 2. Trotz der schlechten Performance und einigen Macken ist das Spiel bereits spielenswert und zeigt Fortschritte im Vergleich zum Vorgänger.

Cities: Skylines 2 - Schlechte Performance und eingeschränkte VielfaltMicha und GameStar-Tester Martin diskutieren die aktuelle Performance und Vielfalt von Cities: Skylines 2. Neue Perspektiven und Einblicke in die Welt der Spieleentwicklung und des Spielens.

Performance-Probleme bei Cities: Skylines 2Die Trailer und Screenshots zu Cities: Skylines 2 hatten nicht mit Superlativen gespart. Übrig ist davon einen Tag nach dem Release wenig. Der Entwickler hatte bereits vor Tagen angekündigt, man habe die angepeilte Performance bislang nicht erreicht. Dennoch ist das Spiel erschienen, jetzt hagelt es Kritik. Mit Ansage sozusagen. Wir haben uns angeschaut, welche Einstellungen im Grafikmenü welche Auswirkung haben und welche man unbedingt ausschalten sollte. Unser Testsystem wartet mit einem Ryzen 5700X, 32 GB Ram, NVMe SSD und einer Nvidia RTX 4070 auf. Das reicht für Cyberpunk: Phantom Liberty mit Path Tracing und sollte dementsprechend auch für eine Städtebausimulation reichen. Doch schon beim Spielstart geht der Framecounter in den Keller. Dabei läuft gerade mal das Hauptmenü. Beim Scrollen in die unteren Bereiche der Grafikeinstellungen schnellt die Bildwiederholrate plötzlich hoch. Scrollen wir zurück, geht es wieder in den Keller. Es wird nicht das einzige Rätsel bleiben.Diese Optionen sollten ganz deaktiviert werdenBei uns brachte die Option keine merklich bessere Grafik, nur die Schatten sind geringfügig dunkler. Ähnlich dem Effekt der Ambient Occlusion. Aktiviert halbiert sich die Framerate jedoch fast. Unsere Vermutung: Die Grafik-Engine von Cities: Skylines 2 verwendet eine Art Software Ray Tracing, wie es auch die Unreal Engine mit Lumen tut. Nur ohne den eindrucksvollen Effekt

