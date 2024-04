Cisco stellt Telefonserie mit TPM-2.0-Sicherheits-Chip vor

Netzwerkausrüster Cisco hat seine neue Telefonserie Desk Phone 9800 vorgestellt, die hardwareseitig mit TPM-2.0-Sicherheits-Chip ausgestattet ist. Das soll den Schutz vertraulicher Informationen der Unternehmens- und Behördenkommunikation verbessern. Herstellerangaben nach ist es das erste Hardwaretelefon, das einen solchen Chip mitliefert.Um die Vertraulichkeit der Telekommunikation sicherzustellen, braucht es Verschlüsselung.

Dies erfolgt bei aktuellen IP-basierenden Telefonie Systemen über SIP-TLS für die Signalisierung (Anrufaufbau, Beendigung, Halten, usw.) und SRTP für die eigentlichen Sprachdaten. Dafür braucht es jedoch sichere Schlüssel, beziehungsweise Zertifikate, die auch sicher abgelegt sein müssen. Zudem ist auch eine Hardware nötig, die zeitgemäße Schlüssellängen, wie RSA 4096 Bit handhaben kann. Sicher abgelegte Zertifikate sind auf Telefonen, aber auch für die sichere Authentifizierung im Netzwerk über IEEE 802.1X und EAP-TLS notwendig. Die TPM-2.0-Sicherheits-Chips in der neuen Telefonserie Desk Phone 9800 von Cisco sollen diese Anforderungen erfüllen und somit die Sicherheit der Unternehmens- und Behördenkommunikation verbessern

