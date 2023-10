Circuito Andalucia: Tito Rabat als Streckendesigner

Die Erklärungen zur Strecke lieferte dabei der Moto2-Weltmeister des Jahres 2014 Tito Rabat, der an der Erstellung des Streckenlayouts maßgeblich beteiligt war, und auch Yamaha-Superbike-Pilot Max Neukirchner nahm an der Besichtigung teil.

Der Bau dieser Strecke sorgt für ein Novum: Nirgendwo in der Welt existieren zwei vollwertige Rennstrecken direkt nebeneinander. Da der neue Kurs vom Circuito de Almeria nur durch das Fahrerlager getrennt wird, wird es möglich sein, ohne Reiseaufwand auf zwei Strecken zu fahren. Allerdings erhält der Circuito Andalucia ein eigenes Paddock und eine eigene Boxenanlage, um gleichzeitig Veranstaltungen durchführen zu können.

Die neue Strecke ist sehr reizvoll. Sie verfügt über ein schnelles erstes Teilstück und einen technisch anspruchsvollen zweiten Abschnitt. Die Geländegegebenheiten des andalusischen Hochplateaus bei Tabernas wurden beim Streckenbau genutzt und so wurde eine weitere spanische Achterbahn mit 23 Kurven kreiert. headtopics.com

Zudem kann die Strecke dank zweier Kurzanbindungen an die Bedürfnisse des Mieters angepasst werden. Ähnlichkeiten einzelner Teilstücke mit denen anderer Grand-Prix-Strecken sind nicht ganz zufällig, wie Tito Rabat während der Besichtigung verriet. Mit 4,3 Kilometer Länge ist der Kurs sogar noch rund 300 Meter länger als der Circuito de Almeria.

Den Teilnehmern der Bike Promotion-Veranstaltungen wird es gefallen, denn sie haben ab 17. Februar 2016 erstmals die Chance, den Kurs ausgiebig zu testen. Die Durchführung von Rennen ist laut Aussage der Betreiber vorerst noch nicht geplant. Dafür müssen erst Erfahrungen im Betrieb der Strecke gesammelt werden. Daran und an der Vermarktung des Kurses in deutschen Landen wird sich Bike Promotion intensiv beteiligen. headtopics.com

