Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) in Deutschland

Mit einer Prävalenz von zirka sechs Prozent stellt die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) eine der häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland dar, zudem legen Daten der BOLD-Studie nahe, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt. Sowohl für die fachärztliche Versorgung als auch in der allgemeinmedizinischen Praxis handelt es sich um ein herausforderndes Krankheitsbild.

Hauptgründe hierfür sind neben persistierenden, belastenden Symptomen wie Dyspnoe, Husten und Auswurf, die Erfordernis, Patienten neben einer Pharmakotherapie auch zur Änderung ihres Lebensstils zu motivieren.Die Beendigung des Tabakkonsums ist neben Identifikation und Vermeidung inhalativer Allergene, Impfungen gegen respiratorische Erreger und Atemphysiotherapie weiterhin der wichtigste Schritt, um das Fortschreiten einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) zu verzögern. Rauchfrei aber häufig nicht körperlich aktiv Auch aufgrund intensivierter edukativer Maßnahmen sind heute etwa 60 Prozent der COPD-Patientinnen und Patienten rauchfre





