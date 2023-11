Chrome meint diese Datei ist schädlich, Windows Defender sagt nichts, und jetzt?

Ryzen 7 3700X @ 4,30 GHz | ASUS-Prime X470-Pro | 32 GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 CL14 | 8 GB MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X || 250 GB Samsung 970 Evo M.2 2280 | 1000 GB Kingston A2000 M2. 2280 | 2000 GB SanDisk Ultra 3D SSD | Sharkoon VS7 |Wenn dann auch noch Manifest V3 kommt wird es wohl bald Zeit sich zu trennen, gängelungen sind die beste Methode jemanden neue Produkte zu zeigen.

GAMESTAR_DE: Windows 11 gegen Windows 10 zwei Jahre nach Release bei Spielern: Das sagt SteamDie neueste Windows-Version findet ihren stärksten Konkurrenten in ihrem Vorgänger.

COMPUTERBASE: Ist eine Vergrößerung des Datei-Eigenschaften/Details-Fensters (Kontextmenü) möglich?Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit das Datei-Eigenschaften-Fenster im Kontextmenü zu vergrößern? Speziell benötige ich es für den Details-Tab (siehe Screenshot). Ich benötige sozusagen das vollständige Details-Fenster mit allen Infos. Leider habe ich nichts passendes im Web gefunden...

COMPUTERBASE: GeForce 474.64 & 474.66: Sicherheitsupdates für Kepler-GPUs und Windows 7 bis 8.1Nvidia hat einen neuen Treiber für Grafikkarten der Serien GeForce 600 und GeForce 700 mit der Kepler-Architektur unter Windows 10 und Windows 11 sowie für alle Grafikkarten der Serien GeForce 600 bis RTX 3000 unter Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 veröffentlicht, der mehrere...

COMPUTERBASE: Windows 11 Installationsassistent DownloadDer Windows 11 Installationsassistent unterstützt bei der Installation von Windows 11 aus Windows 10 heraus. Auch Windows 11 lässt sich mit dem Assistenten von einer älteren auf eine neuere Hauptversion aktualisieren. Anders als das Windows 11 Media Creation Tool kann das Programm kein Installationsmedium (USB-Stick) erstellen.

COMPUTERBASE: Windows 11 Media Creation Tool DownloadDas Windows 11 Media Creation Tool (MCT) ermöglicht das direkte Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 sowie den Download von ISO-Dateien und das Erstellen von USB-Sticks zur Installation von Windows 11 auf einem PC oder Notebook ohne Betriebssystem.

WINFUTURE: Windows 11 InstallationsassistentMit dem Download des Windows 11 Installationsassistenten können Windows 10-PCs ohne großen Aufwand direkt auf Windows 11 aktualisiert werden. Ebenfalls aktualisiert das Programm eine bereits vorhandene Windows 11-Installation auf die aktuelle Version 23H2.

